На Львівщині чоловік напав на поліцейського та хотів відібрати зброю

У Самбірському районі затримано зловмисника, який напав на поліцейського та намагався заволодіти табельною зброєю

Зловмиснику, якого затримали, загрожує покарання до п'яти років позбавлення волі

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, 27-річний мешканець одного зі сіл Самбірського району напав на поліцейських, завдав одному з них удару кулаком в обличчя та намагався заволодіти його табельною зброєю. Про це повідомила пресслужба Нацполіції України у Львівській області.

«Поліцейські Самбірського районного відділу поліції під час виконання службових обов’язків виявили в одному зі сіл району 27-річного місцевого мешканця, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, поводився неадекватно та порушував публічний порядок», – сказано в повідомленні.

Поліцейські закликали чоловіка до порядку, проте той не реагував на вимоги правоохоронців, чинив опір, поводився агресивно, напав на поліцейських.

Правоохоронці затримали нападника за відповідною статтею Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Кримінальне провадження відкрили за статтею Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Передбачуване покарання – обмеження волі на термін до 5-ти років або позбавлення волі на такий же термін.

Досудове розслідування триває.

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