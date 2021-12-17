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    Поліція затримала блогера, який плюнув патрульному в обличчя (відео)

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    Чоловіку оголошено про підозру за погрозу поліцейському - Поліція затримала блогера, який плюнув патрульному в обличчя (відео)
    Чоловіку оголошено про підозру за погрозу поліцейському
    фото: Нацполіція

    Блогер може три роки провести у в'язниці

    У Дніпрі правоохоронці затримали блогера, який відзначився тим, що плюнув в обличчя патрульному у Харкові. Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

    «Пам’ятаєте «блогера», який плював на патрульного у Харкові? Доповідаю по суті: сьогодні у Дніпрі «блогер» затриманий спецпідрозділами Національної поліції. Вже не має бажання плюватися та поводитися зухвало», – написав Білошицький.

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    Поліція затримала блогера, який плюнув патрульному в обличчя (відео)
    Поліція затримала блогера, який плюнув патрульному в обличчя (відео)
    Поліція затримала блогера, який плюнув патрульному в обличчя (відео)

    Він додав, що за свої дії громадянин буде відповідати перед законом, саме, за ч. 1 ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Наразі йому вручена підозра.

    Інцидент с патрульним стався у Харкові 4 грудня цього року. Скандальний блогер з Дніпра Vitos Dnepr, він же Віталій Санжаков на своєму YouTube каналі та в Instagram виклав відео конфлікту з патрульним, під час якого він плюнув у правоохоронця.

    Своє відео блогер підписав «Плюнул в морду мусору Морозову».

    До слова, на Банковій зріє черговий скандал через дружину скандального заступника міністра Гогілашвілі.

    До слова, за інформацією ЗМІ, ексзаступник МВС Гогілашвілі живе в одному маєтку з головою української розвідки.

    Раніше повідомлялося, що родину скандального Гогілашвілі охороняє спецпідрозділ СБУ «Альфа».

    Як відомо, 12 грудня уряд оприлюднив документ про звільнення Гогілашвілі.

    Нагадаємо, 10 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості в Краматорську.

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    Теги: Харків Дніпро напад поліція YouTube
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    Поліція затримала блогера, який плюнув патрульному в обличчя (відео)