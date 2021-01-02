Потяг Миколаїв-Рахів загорівся на ходу (фото)

Поліцейські спільно з залізничниками евакуювали 228 пасажирів

На Рівненщині ліквідовано пожежу в локомотиві електропоїзду сполученням Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в Рівненській області, 02 січня о 10:40 на спецлінію «101» надійшло повідомлення про те, що під час руху загорівся потяг на залізничній станції міста Радивилів. На місце виклику було направлено чергове відділення бійців 7-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Рівненській області.

Прибувши до місця виклику рятувальники встановили, що загоранню трапилося в кузові номер 1, другої секції в районі мотор-компресора редуктора у середині кузова локомотива.

Вогнеборці оперативно за допомогою вогнегасників ліквідували загорання, та подали водяний ствол на охолодження мотор-компресора. Пожежі вдалося не допустити.

Жертв та постраждалих серед пасажирів та персоналу електропоїзда немає.

Електропоїзд складався з 12 вагонів в яких перебувало 228 пасажирів та 26 провідників.

Усіх пасажирів евакуювали працівники поліції спільно з працівниками залізниці.

Наразі усі обставини даної події встановлюються.

Рівно два роки тому в Рівненській області також гасили тепловоз, що загорівся на між станціями Решуцьк та Шпанів.

Минулого лютого біля станції Трипалля загорівся локомотив потягу Запоріжжя-Київ, всіх пасажирів було евакуйовано.