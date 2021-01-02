  1. Головна
  2. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Потяг Миколаїв-Рахів загорівся на ходу (фото)

    • Розсилка
    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Пожежу локомотиву ліквідовано на станції Радивилів</p> - Потяг Миколаїв-Рахів загорівся на ходу (фото)

    Пожежу локомотиву ліквідовано на станції Радивилів

    Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій

    Поліцейські спільно з залізничниками евакуювали 228 пасажирів

    На Рівненщині ліквідовано пожежу в локомотиві електропоїзду сполученням Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Потяг Миколаїв-Рахів загорівся на ходу (фото)
    Потяг Миколаїв-Рахів загорівся на ходу (фото)
    Потяг Миколаїв-Рахів загорівся на ходу (фото)
    Потяг Миколаїв-Рахів загорівся на ходу (фото)
    Потяг Миколаїв-Рахів загорівся на ходу (фото)
    Потяг Миколаїв-Рахів загорівся на ходу (фото)

    Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в Рівненській області, 02 січня о 10:40 на спецлінію «101» надійшло повідомлення про те, що під час руху загорівся потяг на залізничній станції міста Радивилів. На місце виклику було направлено чергове відділення бійців 7-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Рівненській області.

    Прибувши до місця виклику рятувальники встановили, що загоранню трапилося в кузові номер 1, другої секції в районі мотор-компресора редуктора у середині кузова локомотива.

    Вогнеборці оперативно за допомогою вогнегасників ліквідували загорання, та подали водяний ствол на охолодження мотор-компресора. Пожежі вдалося не допустити.

    Жертв та постраждалих серед пасажирів та персоналу електропоїзда немає.

    Електропоїзд складався з 12 вагонів в яких перебувало 228 пасажирів та 26 провідників.

    Усіх пасажирів евакуювали працівники поліції спільно з працівниками залізниці.

    Наразі усі обставини даної події встановлюються.

    Рівно два роки тому в Рівненській області також гасили тепловоз, що загорівся на між станціями Решуцьк та Шпанів.

    Минулого лютого біля станції Трипалля загорівся локомотив потягу Запоріжжя-Київ, всіх пасажирів було евакуйовано.

    Теги: пожежа ДСНС потяг рятувальники Радивилів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies