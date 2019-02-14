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    Повсталі з попелу: емоційні графіті в місті Парадайз, яке постраждало від лісових пожеж

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    Повсталі з попелу: емоційні графіті в місті Парадайз, яке постраждало від лісових пожеж

    Пожежа в місті Парадайз забрала життя 85 осіб і зруйнувала 14 тисяч будинків

    Пожежа стала найбільш смертоносною і руйнівною в історії Каліфорнії. Художник графіті Шейн Граммер намалював кілька портретів на зруйнованих будівлях і автомобілях, щоб принести хоча б якусь надію в райське місто.

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    Повсталі з попелу: емоційні графіті в місті Парадайз, яке постраждало від лісових пожеж
    Повсталі з попелу: емоційні графіті в місті Парадайз, яке постраждало від лісових пожеж
    Повсталі з попелу: емоційні графіті в місті Парадайз, яке постраждало від лісових пожеж
    Повсталі з попелу: емоційні графіті в місті Парадайз, яке постраждало від лісових пожеж
    Повсталі з попелу: емоційні графіті в місті Парадайз, яке постраждало від лісових пожеж
    Повсталі з попелу: емоційні графіті в місті Парадайз, яке постраждало від лісових пожеж
    Повсталі з попелу: емоційні графіті в місті Парадайз, яке постраждало від лісових пожеж
    Повсталі з попелу: емоційні графіті в місті Парадайз, яке постраждало від лісових пожеж
    Повсталі з попелу: емоційні графіті в місті Парадайз, яке постраждало від лісових пожеж
    Повсталі з попелу: емоційні графіті в місті Парадайз, яке постраждало від лісових пожеж
    Повсталі з попелу: емоційні графіті в місті Парадайз, яке постраждало від лісових пожеж
    Повсталі з попелу: емоційні графіті в місті Парадайз, яке постраждало від лісових пожеж
    Повсталі з попелу: емоційні графіті в місті Парадайз, яке постраждало від лісових пожеж
    Повсталі з попелу: емоційні графіті в місті Парадайз, яке постраждало від лісових пожеж
    Повсталі з попелу: емоційні графіті в місті Парадайз, яке постраждало від лісових пожеж

    Через три місяці після смертоносного і руйнівної пожежі в регіоні починається процес відновлення.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинуватив лісові господарства в Каліфорнії у недбалій роботі, через що, за його словами, стихійні пожежі забирають багато життів і завдають великих збитків.

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