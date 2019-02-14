Лісові пожежі охопили Чилі



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Ситуація ускладнюється через сильний вітер

Пожежники зафіксували близько сотні загорянь

На півдні Чилі, країна на південному заході Південної Америки, згоріли десятки будинків через лісові пожежі, які охопили відразу кілька регіонів країни. Про це повідомляє Euronews.

«Пожежники зафіксували майже сотню загорянь, в більшості випадків, за офіційними даними, поширення вогню вдалося зупинити. Ситуація ускладнюється погодними умовами: сильний вітер ускладнює боротьбу з пожежами», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, через великі пожежі на Південному Острові у Новій Зеландії евакуйовані жителі 170 будинків.