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    Прірва між миром та війною очима турецького фотографа

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    Прірва між миром та війною очима турецького фотографа

    «Величезний контраст між тим життям, до якого ми звикли, і тим, як живуть люди в місцях, де йдуть війни

    Уур Галлен - мешканець Туреччини, який став відомим завдяки публікації в своєму Instagram-акаунті @ugurgallen неймовірно потужних в соціальному плані фоторобіт.

    «Так склалося, що моя країна знаходиться в безпосередній близькості від найнебезпечніших гарячих точок сучасного світу», - пояснює Уур.

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    Прірва між миром та війною очима турецького фотографа
    Прірва між миром та війною очима турецького фотографа
    Прірва між миром та війною очима турецького фотографа
    Прірва між миром та війною очима турецького фотографа
    Прірва між миром та війною очима турецького фотографа
    Прірва між миром та війною очима турецького фотографа
    Прірва між миром та війною очима турецького фотографа
    Прірва між миром та війною очима турецького фотографа
    Прірва між миром та війною очима турецького фотографа

    «Величезний контраст між тим життям, до якого ми звикли, і тим, як живуть люди в місцях, де йдуть війни, - це немов неймовірна прірва між двома різними світами, і я вирішив відобразити її в своїх роботах».

    Коментуючи свій проект, Галлен додає: «Я б хотів, щоб весь світ жив у злагоді зі словами Мустафи Кемаля Ататюрка, який одного разу сказав: «Мир вдома і мир у всьому світі».

    Джерело: boredpanda.com

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    Туреччина
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