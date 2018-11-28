Прірва між миром та війною очима турецького фотографа



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«Величезний контраст між тим життям, до якого ми звикли, і тим, як живуть люди в місцях, де йдуть війни

Уур Галлен - мешканець Туреччини, який став відомим завдяки публікації в своєму Instagram-акаунті @ugurgallen неймовірно потужних в соціальному плані фоторобіт.

«Так склалося, що моя країна знаходиться в безпосередній близькості від найнебезпечніших гарячих точок сучасного світу», - пояснює Уур.

«Величезний контраст між тим життям, до якого ми звикли, і тим, як живуть люди в місцях, де йдуть війни, - це немов неймовірна прірва між двома різними світами, і я вирішив відобразити її в своїх роботах».

Коментуючи свій проект, Галлен додає: «Я б хотів, щоб весь світ жив у злагоді зі словами Мустафи Кемаля Ататюрка, який одного разу сказав: «Мир вдома і мир у всьому світі».

Джерело: boredpanda.com