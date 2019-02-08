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    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках

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    Фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках - Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках

    «Я повинен дивитися реалістично на новий порядок, як і на старий. Сентиментальність нас не врятує»

    Віктор Колар - один з найбільш значущих чеських фотографів-документалістів другої половини 20-го століття. У своїх роботах головну увагу він приділяє життю суспільства, а на зауваження, що його знімки є доволі сумними, відповідає, що такою є правда. А він саме її і показує.

    Батьківщина Віктора Колара - Острава, промислове місто вугільних шахт і ливарних заводів, розташоване недалеко від кордону з Польщею і Словаччиною. За часів існування соціалістичної Чехословаччини місто носило неофіційну назву «сталеве серце республіки».

    Острава - центральна тема робіт Колара. Тут він почав фотографувати з дитинства під керівництвом батька, який працював фотографом і режисером. У 23 роки пройшла перша персональна виставка Віктора, на якій він представив фотографії безпритульних дітей і індустріальних пейзажів. У 1968 році, після вторгнення радянських військ, Колар емігрував до Канади, але через п'ять років скористався наданою амністією і повернувся додому.

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    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках
    Реалії нового порядку. Атмосферні фото чеської Острави, зроблені в 1970-80-х роках

    Колар знімав і в Канаді, але фотографії Острави 1970-80-х вважає своїми найкращими роботами. Правда, в той час, розгулювати з Leica шахтарським містом було доволі ризиковано. Крім того, що фотокамеру могли запросто відібрати, Колару доводилося пам'ятати про цензуру, оскільки органи держбезпеки обіцяли йому апартаменти в тюрмі, якщо він зніме конфлікти або якісь надзвичайні події.

    У своїх роботах Колар велику увагу приділяє життю соціуму без прикрас. Йому цікаве суспільство в цілому, люди і питання соціальної усвідомленості. Все це відобразилося в його фотохроніці рідного міста: «Я повинен дивитися реалістично на новий порядок, як і на старий. Сентиментальність нас не врятує».

    Джерело: cameralabs.org

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