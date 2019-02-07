Нардепи Заліщук і Мушак обговорювали в Раді зйомку роликів за $40 тисяч



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Світлана Заліщук відмовилася коментувати переписку з колегою

Нардеп пообіцяв, що на наступному тижні «гарний ролик про життя» з'явиться у мережі

Народні депутати від фракції партії Блок Петра Порошенка Світлана Заліщук та Олексій Мушак в сесійній залі Верховної Ради обговорювали зйомку рекламного ролика на кіностудії ім. Довженка за 40 тисяч доларів. Про це #Буквам стало відомо з фотографій, зроблених у залі парламенту.

Так, у розпорядженні видання є фото листування нардепів в чаті месенджера WhatsApp.

Олексій Мушак: Можуть виникнути проблеми з втіленням в життя запланованого.

Світлана Заліщук: Льошенька, у мене також плани на сьогодні, які я не можу змінити. Сьогодні в обід зустріч з сімома послами. Скасувати їх не можу - збирала їх три тижні. З сьогодні на завтра планувати дуже складно.

Мушак: Все, приймаю. Рекламний ролик в Інтернеті обійдеться у 40 тис. доларів. Тому без образ.

Заліщук: Де саме? На студії Довженка?

Видання зв'язалося з народними депутатами з проханням прокоментувати, про що саме йде мова.

Олексій Мушак заявив, що розповідати нема про що.

«Ви все самі побачите на наступному тижні. Історія дуже проста - не треба описувати сонце до того, як воно зійде. Тому в понеділок, максимум у вівторок ви все побачите ... Це гарний ролик про життя», - розповів нардеп.

Народний депутат Світлана Заліщук відмовилася коментувати, заявивши, що зайнята.

Варто відзначити, що в сесійній залі Заліщук знімала відео на камеру GoPro Fusion.

Можливо, вона якраз і записувала цей ролик, що коштуватиме в Інтернеті $40 тисяч.

Нагадаємо, наприкінці січня цього року народний депутат від Блоку Петра Порошенка Світлана Заліщук стала радницею з міжнародних питань кандидата у президенти Анатолія Гриценка.

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