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    Суспільство

    Нардепи Заліщук і Мушак обговорювали в Раді зйомку роликів за $40 тисяч

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    Світлана Заліщук відмовилася коментувати переписку з колегою - Нардепи Заліщук і Мушак обговорювали в Раді зйомку роликів за $40 тисяч
    Світлана Заліщук відмовилася коментувати переписку з колегою

    Нардеп пообіцяв, що на наступному тижні «гарний ролик про життя» з'явиться у мережі

    Народні депутати від фракції партії Блок Петра Порошенка Світлана Заліщук та Олексій Мушак в сесійній залі Верховної Ради обговорювали зйомку рекламного ролика на кіностудії ім. Довженка за 40 тисяч доларів. Про це #Буквам стало відомо з фотографій, зроблених у залі парламенту.

    Так, у розпорядженні видання є фото листування нардепів в чаті месенджера WhatsApp.

    Олексій Мушак: Можуть виникнути проблеми з втіленням в життя запланованого.

    Світлана Заліщук: Льошенька, у мене також плани на сьогодні, які я не можу змінити. Сьогодні в обід зустріч з сімома послами. Скасувати їх не можу - збирала їх три тижні. З сьогодні на завтра планувати дуже складно.

    Мушак: Все, приймаю. Рекламний ролик в Інтернеті обійдеться у 40 тис. доларів. Тому без образ.

    Заліщук: Де саме? На студії Довженка?

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    Нардепи Заліщук і Мушак обговорювали в Раді зйомку роликів за $40 тисяч
    Нардепи Заліщук і Мушак обговорювали в Раді зйомку роликів за $40 тисяч
    Нардепи Заліщук і Мушак обговорювали в Раді зйомку роликів за $40 тисяч

    Видання зв'язалося з народними депутатами з проханням прокоментувати, про що саме йде мова.

    Олексій Мушак заявив, що розповідати нема про що.

    «Ви все самі побачите на наступному тижні. Історія дуже проста - не треба описувати сонце до того, як воно зійде. Тому в понеділок, максимум у вівторок ви все побачите ... Це гарний ролик про життя», - розповів нардеп.

    Народний депутат Світлана Заліщук відмовилася коментувати, заявивши, що зайнята.

    Варто відзначити, що в сесійній залі Заліщук знімала відео на камеру GoPro Fusion.

    Можливо, вона якраз і записувала цей ролик, що коштуватиме в Інтернеті $40 тисяч.

    Нагадаємо, наприкінці січня цього року народний депутат від Блоку Петра Порошенка Світлана Заліщук стала радницею з міжнародних питань кандидата у президенти Анатолія Гриценка.

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