Різниця разюча. У мережі порівняли трапи Байдена і Путіна (фото)
«Навіть трапи у них різні», – так підписали фото користувачі мереж
Користувачі соцмереж порівняли трапи Байдена і Путіна, які зустрілися в Женеві.
«Навіть трапи у них різні», – так підписали фото у Facebook, оцінюючи вихід лідерів двох держав з літаків.
Кидається у вічі те, що американський президент дотримується відкритої політики навіть у таких дрібницях, а у Путіна все «за склом» і за «сімома замками».
Нагадаємо, що у Женеві вже розпочалась перша зустріч президентів Росії та США Володимира Путіна і Джо Байдена. На віллі Ла Гранж їх зустрів президент Швейцарії Гі Пармелен.
Очільники двох держав обговорять «практично всі теми, які зараз хвилюють сторони»: стан і перспективи розвитку російсько-американських відносин, питання стратегічної стабільності, боротьбу з кіберзлочинністю, проблематику економічного співробітництва, клімат й Арктику.
Додамо, що однією з тем переговорів Байдена і Путіна може стати потенційне членство України в НАТО – в Кремлі вже заявили, що здивовані заявою Байдена з цього питання і вважають його «червоною лінією».
Нагадаємо, президент Росії відмовився від протокольної зустрічі з владою Швейцарії в аеропорту по прильоту в країну на саміт Росія-США.