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    Різниця разюча. У мережі порівняли трапи Байдена і Путіна (фото)

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    У мережі порівняли трапи Путіна і Байдена - Різниця разюча. У мережі порівняли трапи Байдена і Путіна (фото)
    У мережі порівняли трапи Путіна і Байдена
    Фото з відкритих джерел

    «Навіть трапи у них різні», – так підписали фото користувачі мереж

    Користувачі соцмереж порівняли трапи Байдена і Путіна, які зустрілися в Женеві.

    «Навіть трапи у них різні», так підписали фото у Facebook, оцінюючи вихід лідерів двох держав з літаків.

    Кидається у вічі те, що американський президент дотримується відкритої політики навіть у таких дрібницях, а у Путіна все «за склом» і за «сімома замками».

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    Різниця разюча. У мережі порівняли трапи Байдена і Путіна (фото)
    Різниця разюча. У мережі порівняли трапи Байдена і Путіна (фото)

    Нагадаємо, що у Женеві вже розпочалась перша зустріч президентів Росії та США Володимира Путіна і Джо Байдена. На віллі Ла Гранж їх зустрів президент Швейцарії Гі Пармелен.

    Очільники двох держав обговорять «практично всі теми, які зараз хвилюють сторони»: стан і перспективи розвитку російсько-американських відносин, питання стратегічної стабільності, боротьбу з кіберзлочинністю, проблематику економічного співробітництва, клімат й Арктику.

    Додамо, що однією з тем переговорів Байдена і Путіна може стати потенційне членство України в НАТО – в Кремлі вже заявили, що здивовані заявою Байдена з цього питання і вважають його «червоною лінією».

    Нагадаємо, президент Росії відмовився від протокольної зустрічі з владою Швейцарії в аеропорту по прильоту в країну на саміт Росія-США.

    Теги: Росія США Джозеф Байден Путін
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    Різниця разюча. У мережі порівняли трапи Байдена і Путіна (фото)