Різниця разюча. У мережі порівняли трапи Байдена і Путіна (фото)

У мережі порівняли трапи Путіна і Байдена

«Навіть трапи у них різні», – так підписали фото користувачі мереж

Користувачі соцмереж порівняли трапи Байдена і Путіна, які зустрілися в Женеві.

«Навіть трапи у них різні», – так підписали фото у Facebook, оцінюючи вихід лідерів двох держав з літаків.

Кидається у вічі те, що американський президент дотримується відкритої політики навіть у таких дрібницях, а у Путіна все «за склом» і за «сімома замками».

Нагадаємо, що у Женеві вже розпочалась перша зустріч президентів Росії та США Володимира Путіна і Джо Байдена. На віллі Ла Гранж їх зустрів президент Швейцарії Гі Пармелен.

Очільники двох держав обговорять «практично всі теми, які зараз хвилюють сторони»: стан і перспективи розвитку російсько-американських відносин, питання стратегічної стабільності, боротьбу з кіберзлочинністю, проблематику економічного співробітництва, клімат й Арктику.

Додамо, що однією з тем переговорів Байдена і Путіна може стати потенційне членство України в НАТО – в Кремлі вже заявили, що здивовані заявою Байдена з цього питання і вважають його «червоною лінією».

Нагадаємо, президент Росії відмовився від протокольної зустрічі з владою Швейцарії в аеропорту по прильоту в країну на саміт Росія-США.