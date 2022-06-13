Росіяни обстріляли Донеччину надзвуковими ракетами. Фото наслідків

Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше шість приватних будинків

Російські військові за минулу добу, 12 червня, обстріляли Донецьку область надзвуковими ракетами, танками, артилерією. Про це повідомила пресслужба МВС України.

За добу окупанти завдали ударів по 11 населених пунктах. Руйнувань зазнали 43 цивільних об’єкти, переважна більшість яких – житлові будинки. Поліція задокументувала воєнні злочини РФ.

Зазначається, що окупанти обстріляли населені пункти – Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Соледар Світлодарськ, Красногорівка, Удачне, Максимільянівка, Галицинівка, Миколаївка, Долинівка.

«Два авіаудари надзвуковими ракетами класу «повітря-земля» типу х-22 «Буря» ворог наніс по селу Миколаївка Покровського району. Щонайменше шість приватних будинків пошкоджено», - йдеться у повідомленні.

Загалом окупанти пошкодили 31 житловий будинок, адмінбудівлю Вуглегірської ТЕС, залізничне полотно, автомобіль «швидкої допомоги», лінії електропередач тощо. Внаслідок обстрілів без світла залишилися Бахмут і Красногорівка.

Поліцією Донецької області та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) ККУ.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 13 червня, російські окупанти з «Ураганів» вдарили по житлових кварталах Зеленодольської громади. Також уночі у місті Баштанка на Миколаївщині прогриміли вибухи.

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