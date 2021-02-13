  1. Головна
  2. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Рух автотрасами Рівненщини заборонено через заметілі (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>Рівненська область зустріла найсильніші снігопади цієї зими </p> - Рух автотрасами Рівненщини заборонено через заметілі (фото)

    Рівненська область зустріла найсильніші снігопади цієї зими

    Фото: «Рівненські новини»

    Виключення зроблено лише для службового транспорту

    У звʼязку із сніговими заметами та сильними поривами вітру закриті для руху автодороги державного значення на території Рівненської області. Як повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій, заборона стосується всіх транспортних засобів, окрім спеціальної техніки.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Рух автотрасами Рівненщини заборонено через заметілі (фото)
    Рух автотрасами Рівненщини заборонено через заметілі (фото)
    Рух автотрасами Рівненщини заборонено через заметілі (фото)
    Рух автотрасами Рівненщини заборонено через заметілі (фото)
    Рух автотрасами Рівненщини заборонено через заметілі (фото)
    Рух автотрасами Рівненщини заборонено через заметілі (фото)
    Рух автотрасами Рівненщини заборонено через заметілі (фото)

    Як зазначається в повідомленні, обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту також діють у трьох областях:

    Волинська область - на а/д Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-02 Піща-Козин (ділянка Володимир-Волинський-Павлівка) та Т-03-05 Нововолинськ-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі).

    Івано-Франківська область - на а/д Р-24 Татарів-Камянець-Подільський (ділянка м. Коломия – м. Городенка) та Р-20 Снятин-Тязів (ділянка м. Снятин – м. Городенка).

    Вінницька область – на а/д М-21 Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський (ділянка м. Жмеринка – м. Могилів-Подільський), Т-02-03 Погребище-Турбів-Сквира (ділянка смт Турбів – м. Погребище), Т-02-12 Вінниця-Шпиків-Комаргород (ділянка смт Тиврів – смт Шпиків).

    У Службі автомобільних доріг Рівненщини повідомили, що 105 робітників та інженерів та 93 одиниці спецтехніки працюють на дорогах області в штатному режимі.

    Станом на ранок 13 лютого залишався обмеженим рух великовагового та великогабаритного транспорту на окремих ділянках доріг Волинської та Івано-Франківської областей.

    Теги: Волинська область Рівненщина Рівне снігопад негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies