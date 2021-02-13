Рух автотрасами Рівненщини заборонено через заметілі (фото)

Виключення зроблено лише для службового транспорту

У звʼязку із сніговими заметами та сильними поривами вітру закриті для руху автодороги державного значення на території Рівненської області. Як повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій, заборона стосується всіх транспортних засобів, окрім спеціальної техніки.

Як зазначається в повідомленні, обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту також діють у трьох областях:

Волинська область - на а/д Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-02 Піща-Козин (ділянка Володимир-Волинський-Павлівка) та Т-03-05 Нововолинськ-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі).

Івано-Франківська область - на а/д Р-24 Татарів-Камянець-Подільський (ділянка м. Коломия – м. Городенка) та Р-20 Снятин-Тязів (ділянка м. Снятин – м. Городенка).

Вінницька область – на а/д М-21 Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський (ділянка м. Жмеринка – м. Могилів-Подільський), Т-02-03 Погребище-Турбів-Сквира (ділянка смт Турбів – м. Погребище), Т-02-12 Вінниця-Шпиків-Комаргород (ділянка смт Тиврів – смт Шпиків).

У Службі автомобільних доріг Рівненщини повідомили, що 105 робітників та інженерів та 93 одиниці спецтехніки працюють на дорогах області в штатному режимі.

Станом на ранок 13 лютого залишався обмеженим рух великовагового та великогабаритного транспорту на окремих ділянках доріг Волинської та Івано-Франківської областей.