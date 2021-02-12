Як на Рівненщині розважаються в негоду: чоловіки «плавали» в снігу (відео)
На відео чоловіки розважаються в кучугурах снігу
Мешканці Рівненської області запустили челендж із «снігоплавання».
Відео опублікували у спільноті «Твоє Рівне» у Facebook. Чоловіки розважалися в кучугурах снігу. Вони пірнали, гребли та «пливли» у заметах.
Челендж підхопив ще один мешканець Рівненщини і продемонстрував «снігоплавання» в масці для пірнання та ластах. Відео розмістили в Instagram.
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Нагадаємо, до мережі Facebook потрапили фото житомирського засніженого міського транспорту. Сидіння вкриті снігом та припорошений салон тролейбуса з єдиною пасажиркою на задній площадці викликали обурення в соцмережі. За інформацією очевидців, «захурделило» в салоні тролейбуса № 1.
Як повідомлялося, метеорологи Українського Гідрометцентру оприлюднили карту з показниками висоти снігового покриву в Україні станом на 8 годину 12 лютого.
Найбільший покрив зафіксували в Івано-Франківській області – 112 см та в Ужгороді – 87 см. Високі показники також на Чернігівщині (49 см), Тернопільщині (42), Львівщині (48) та Житомирщині (40).