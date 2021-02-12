Як на Рівненщині розважаються в негоду: чоловіки «плавали» в снігу (відео)

Чоловіки пірнали, гребли та «пливли» у заметах

На відео чоловіки розважаються в кучугурах снігу

Мешканці Рівненської області запустили челендж із «снігоплавання».

Відео опублікували у спільноті «Твоє Рівне» у Facebook. Чоловіки розважалися в кучугурах снігу. Вони пірнали, гребли та «пливли» у заметах.

Челендж підхопив ще один мешканець Рівненщини і продемонстрував «снігоплавання» в масці для пірнання та ластах. Відео розмістили в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ПВК Костопіль (@panda_pavlik)

Нагадаємо, до мережі Facebook потрапили фото житомирського засніженого міського транспорту. Сидіння вкриті снігом та припорошений салон тролейбуса з єдиною пасажиркою на задній площадці викликали обурення в соцмережі. За інформацією очевидців, «захурделило» в салоні тролейбуса № 1.

Як повідомлялося, метеорологи Українського Гідрометцентру оприлюднили карту з показниками висоти снігового покриву в Україні станом на 8 годину 12 лютого.

Найбільший покрив зафіксували в Івано-Франківській області – 112 см та в Ужгороді – 87 см. Високі показники також на Чернігівщині (49 см), Тернопільщині (42), Львівщині (48) та Житомирщині (40).