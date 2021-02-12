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    Як на Рівненщині розважаються в негоду: чоловіки «плавали» в снігу (відео)

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    Чоловіки пірнали, гребли та &laquo;пливли&raquo; у заметах - Як на Рівненщині розважаються в негоду: чоловіки «плавали» в снігу (відео)
    Чоловіки пірнали, гребли та «пливли» у заметах
    Фото: скріншот відео

    На відео чоловіки розважаються в кучугурах снігу

    Мешканці Рівненської області запустили челендж із «снігоплавання».

    Відео опублікували у спільноті «Твоє Рівне» у Facebook. Чоловіки розважалися в кучугурах снігу. Вони пірнали, гребли та «пливли» у заметах.

    Челендж підхопив ще один мешканець Рівненщини і продемонстрував «снігоплавання» в масці для пірнання та ластах. Відео розмістили в Instagram.

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    Допис, поширений ПВК Костопіль (@panda_pavlik)

    Нагадаємо, до мережі Facebook потрапили фото житомирського засніженого міського транспорту. Сидіння вкриті снігом та припорошений салон тролейбуса з єдиною пасажиркою на задній площадці викликали обурення в соцмережі. За інформацією очевидців, «захурделило» в салоні тролейбуса № 1.

    Як повідомлялося, метеорологи Українського Гідрометцентру оприлюднили карту з показниками висоти снігового покриву в Україні станом на 8 годину 12 лютого.

    Найбільший покрив зафіксували в Івано-Франківській області – 112 см та в Ужгороді – 87 см. Високі показники також на Чернігівщині (49 см), Тернопільщині (42), Львівщині (48) та Житомирщині (40).

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    Теги: Рівне Facebook снігопад негода
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