Перша леді з’явилася у Twitter

Олена Зеленська завела Twitter, щоб розповідати світу правду про злочини рашистів в Україні

Олена Зеленська планує через соцмережі розповідати правду про російські злочини в Україні

Дружина президента України зареєструвалася у популярній соцмережі Twitter. Акаунт поки що не має синьої галочки, яка б засвідчувала верифікацію користувача, але інформацію про те, що ця сторінка справді належить першій леді, підтвердила пресслужба президента.

У першому ж твіті Олена Зеленська пояснила, навіщо їй потрібен акаунт у Twitter.

«Одне з наших головних завдань сьогодні – розповідати світу правду про злочини Росії в Україні, використовуючи всі можливі інструменти», – наголосила дружина глави держави.

Танкам та ракетам завжди передує пропаганда та дезінформація. Одне з наших головних завдань сьогодні – розповідати світу правду про злочини Росії в Україні, використовуючи всі можливі інструменти. Тож тепер я тут. @ZelenskaUA – це моя єдина сторінка в Twitter. Долучайтесь. — Олена Зеленська (@ZelenskaUA) July 8, 2022

Пізніше Олена Зеленська анонсувала проведення другого саміту перших леді та джентльменів. Цей захід буде проведений в Україні, але «авдяки телемосту до нас приєднаються гості з різних куточків світу».

Нагадаємо, перший такий саміт відбувся у Києві ще у серпні минулого, 2021 року. Після початку війни дружина президента України подякувала учасницям та учасникам саміту за допомогу нашій країні.

Додамо, у інтерв'ю французькому телеканалу France 5 Олена Зеленська заявила, що не виїжджала з України після повномасштабного вторгнення Російської Федерації.