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    Політика

    Перша леді з’явилася у Twitter

    Олена Зеленська завела Twitter, щоб розповідати світу правду про злочини рашистів в Україні - Перша леді з’явилася у Twitter
    Олена Зеленська завела Twitter, щоб розповідати світу правду про злочини рашистів в Україні
    фото: пресслужба президента

    Олена Зеленська планує через соцмережі розповідати правду про російські злочини в Україні

    Дружина президента України зареєструвалася у популярній соцмережі Twitter. Акаунт поки що не має синьої галочки, яка б засвідчувала верифікацію користувача, але інформацію про те, що ця сторінка справді належить першій леді, підтвердила пресслужба президента.

    У першому ж твіті Олена Зеленська пояснила, навіщо їй потрібен акаунт у Twitter.

    «Одне з наших головних завдань сьогодні – розповідати світу правду про злочини Росії в Україні, використовуючи всі можливі інструменти», – наголосила дружина глави держави.

    Пізніше Олена Зеленська анонсувала проведення другого саміту перших леді та джентльменів. Цей захід буде проведений в Україні, але «авдяки телемосту до нас приєднаються гості з різних куточків світу».

    Нагадаємо, перший такий саміт відбувся у Києві ще у серпні минулого, 2021 року. Після початку війни дружина президента України подякувала учасницям та учасникам саміту за допомогу нашій країні.

    Додамо, у інтерв'ю французькому телеканалу France 5 Олена Зеленська заявила, що не виїжджала з України після повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Twitter Олена Зеленська окупація #stoprussia
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    Перша леді з’явилася у Twitter