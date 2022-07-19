Візит Байдена до Саудівської Аравії. Перші висновки
Саудівська Аравія та країни регіону вирішили зберігати позицію нейтралітету у питаннях російсько-української війни
фото: Reuters
США виділили $1 млрд на продовольчу безпеку Близького Сходу
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Я считаю, что он был скромным, а американцам достичь всего не получилось, по крайней мере на ближайшее время.
Из позитивного для Штатов
- Саудовская Аравия разрешила полеты любых самолетов в Израиль через свое воздушное пространство. Важное и символическое решение, которое продвигали американцы, в том числе в рамках возможной нормализации отношений между Израилем и Саудией.
- США выделили $1 млрд на продовольственную безопасность региона. Тем самым, США показали, что будут заниматься этой важной для Ближнего Востока темой и попробуют им помочь смягчить последствия войны в Украине.
- Сделка по передаче Саудовской Аравии островов в Красном море завершена. Финальный штрих сделали американцы, приняв решение вывести с островов Тиран и Санафир свои миротворческие войска, заранее заполучив согласие Израиля.
- США обязались выделить $ 3 млрд в следующие 2 года на инфраструктурные проекты в регионе. Такая инвестиция, по сути, попытка США включиться в строительство новых транспортно-логистических связей, усиливающими интеграцию между региональными игроками (прежде всего, Израилем, Египтом и Саудией), особенно после передачи Эр-Рияду островов Тиран и Санафир в Красном море.
Из негативного для США
- Им не удалось заполучить никаких конкретных обязательств от Саудовской Аравии по поводу нефти. Принц Мухаммед бин Сальман заявил, что максимум, на что могут рассчитывать американцы – это увеличение добычи с нынешних почти 12 до 13 миллионов баррелей нефти в день, и то не сразу, а лишь до 2027 года. По словам саудовцев, это предел их мощностей. Другими словами, нефть останется высокой, а заместить российскую на европейском рынке будет сложнее и дольше.
- Саудовская Аравия и страны региона сохраняют прежнюю позицию нейтралитета в вопросах российско-украинской войны. Убедить их встать на сторону Вашингтона и их европейских союзников у Байдена не получилось. Арабы всё также считают, что диверсификация внешних связей и балансирование – лучшая политика на данный момент. Они не верят в гарантии США.
- У США не получилось убедить страны региона создать некое подобие антииранского / антикитайского / антироссийского регионального альянса на базе связки Израиль + аравийские монархии Залива. Ожидаемо, оказалось, что угроза Ирана воспринимается по разному. Саудия и ОАЭ не спешат выходить в конфронтацию с Ираном, а Катар, Оман и Кувейт стараются поддерживать с ним отношения.
- Та часть визита, что касалась «прав человека», была провальной. Критика Байдена по итогам поездки лишь усилилась, в том числе внутри его Демпартии. Медийно, саудовцы переиграли американцев, а убедить электорат в том, что поездка была полезной, Байдену не удалось.
- Саудовская Аравия не спешит нормализовать отношения с Израилем. После визита Байдена, Эр-Рияд поспешил охладить ожидания американцев, и заявил, что разрешение на перелёты в Израиль не является началом нормализации, и вообще, саудовцы хотят решения палестинского вопроса прежде, чем формализуют свои отношения с Израилем.
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Джерело: блог Іллі Куси
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