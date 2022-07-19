Легендарний Ален Делон зачитав вірші Шевченка у Парижі

Поезію Кобзаря 86-річний актор зачитав перед камерами

Легендарний французький актор та режисер Ален Делон приєднався до проєкту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України у Франції. Про це повідомляється на сторінці посольства у Facebook.

У його рамках проекту світова замитість прочитав вірші українського поета Тараса Шевченка.

Поезію Кобзаря 86-річний актор зачитав перед камерами. Незабаром записи будуть оприлюднені та доступні для широкого загалу.

«Унікальна зустріч з унікальною людиною... Радіємо, що стали свідками цього історичного запису в Парижі. Незабаром широка громадськість у Франції та далеко за її межами побачить результати цієї франко-української культурної колаборації. Дякуємо Алену Делону за такий потужний жест солідарності з Україною» , – залишили представники українського посольства у Франції у мережі.

Тим часом, посол Франції розказав, як пережив початок вторгнення у Києві.