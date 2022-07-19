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    Культура

    Легендарний Ален Делон зачитав вірші Шевченка у Парижі

    Легендарний Ален Делон зачитав вірші Шевченка у Парижі
    фото: Посольство України у Франції

    Поезію Кобзаря 86-річний актор зачитав перед камерами

    Легендарний французький актор та режисер Ален Делон приєднався до проєкту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України у Франції. Про це повідомляється на сторінці посольства у Facebook.

    У його рамках проекту світова замитість прочитав вірші українського поета Тараса Шевченка.

    Поезію Кобзаря 86-річний актор зачитав перед камерами. Незабаром записи будуть оприлюднені та доступні для широкого загалу.

    «Унікальна зустріч з унікальною людиною... Радіємо, що стали свідками цього історичного запису в Парижі. Незабаром широка громадськість у Франції та далеко за її межами побачить результати цієї франко-української культурної колаборації. Дякуємо Алену Делону за такий потужний жест солідарності з Україною» , – залишили представники українського посольства у Франції у мережі.

    Тим часом, посол Франції розказав, як пережив початок вторгнення у Києві.

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    Теги: росія війна Франція Україна актор окупація #stoprussia
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    Легендарний Ален Делон зачитав вірші Шевченка у Парижі