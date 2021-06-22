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    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на поразку України від Австрії на Євро-2020

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    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на поразку України від Австрії на Євро-2020

    «Нічого, що у нас хата згоріла. Зате у сусіда корова здохла»

    Збірна України поступилася команді Австрії в останньому турі групового турніру Євро-2020. Футболісти Андрія Шевченка набрали три очки і посіли третє місце.

    Українські вболівальники втішають себе тим, що наша збірна ще не втратила шанси пробитися до 1/8 фіналу змагань. Також їм наснаги додала і розгромна поразка збірної Росії від Данії.

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    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на поразку України від Австрії на Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на поразку України від Австрії на Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на поразку України від Австрії на Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на поразку України від Австрії на Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на поразку України від Австрії на Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на поразку України від Австрії на Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на поразку України від Австрії на Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на поразку України від Австрії на Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на поразку України від Австрії на Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на поразку України від Австрії на Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на поразку України від Австрії на Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на поразку України від Австрії на Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на поразку України від Австрії на Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на поразку України від Австрії на Євро-2020
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на поразку України від Австрії на Євро-2020

    Нагадаємо, що у збірної України є кілька варіантів, які дозволяють їй продовжити далі боротьбу на турнірі.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Євро-2020
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    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на поразку України від Австрії на Євро-2020