Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на поразку України від Австрії на Євро-2020

«Нічого, що у нас хата згоріла. Зате у сусіда корова здохла»

Збірна України поступилася команді Австрії в останньому турі групового турніру Євро-2020. Футболісти Андрія Шевченка набрали три очки і посіли третє місце.

Українські вболівальники втішають себе тим, що наша збірна ще не втратила шанси пробитися до 1/8 фіналу змагань. Також їм наснаги додала і розгромна поразка збірної Росії від Данії.

Нагадаємо, що у збірної України є кілька варіантів, які дозволяють їй продовжити далі боротьбу на турнірі.