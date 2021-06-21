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    Як Україні після поразки від Австрії вийти в плей-оф чемпіонату Європи? Всі умови

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    Як Україні після поразки від Австрії вийти в плей-оф чемпіонату Європи? Всі умови
    Фото з відкритих джерел

    Є кілька варіантів і, можливо, якісь з них спрацюють

    Збірна України поступилася команді Австрії в останньому турі групового турніру Євро-2020. Футболісти Андрія Шевченка набрали три очки і посіли третє місце. У них залишається шанс вийти до 1/8 фіналу турніру. Є кілька варіантів.

    До плей-оф виходять чотири найкращі команди, які зайняли треті місця. На поточний момент ми в цьому рейтингу займаємо четверте місце. Але не всі команди провели по три гри.

    Треба, щоб у конкурентів були показники гірші, ніж в української збірної. Такі можуть бути декількох команд.

    Нам потрібно:

    Умова 1. Щоб Данія обіграла Росію з різницею в один м’яч, але не більше, ніж 3:2. Якщо більше, то треба перемога Бельгії над фінами з будь-яким рахунком.

    Умова 2. Хорватія і Шотландія грають унічию.

    Умова 3. Польща не виграє у Швеції.

    Умова 4. Іспанія бере гору над Словаччиною.

    Умова 5. Португалія поступається Франції з різницею в три голи.

    Отже, якщо два з п’яти варіантів спрацюють, збірна України опиниться в 1/8 фіналу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Як Україні після поразки від Австрії вийти в плей-оф чемпіонату Європи? Всі умови