Спільна толока: буковинці приїхали допомагати розчищати село після паводку. Фотогалерея



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Через негоду більше половини будинків у селі Ревне підтопило

У селі Ревне Кіцманського району (Чернівецька область), яке сильно постраждало через паводок, сьогодні від ранку стартувала загальна толока.



На допомогу тим, чиї домівки та подвір’я затопило, приїхали буковинці з різних районів, передає кореспондентка molbuk.ua.

Через негоду більше половини будинків у селі підтопило. Скрізь на вулицях, подвір'ях і будинках багато намулу. Близько сотні жителів області приїхали сьогодні на допомогу жителям Ревного і розчищають подвір'я від бруду. Також долучились до толоки представники Нацгвардії, рятувальники.

До слова, вранці прямої дороги до села не було - її пошкодило паводком. Тому об'їжджати потрібно було аж через село Дубівці. Зараз же дорогу до Ревного і Стрілецького Кута розчищають.

Нагадаємо, через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Зазначимо, що вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.

Нагадаємо, що через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

У ДСНС попередили, що в середу, 24 червня, через дощі очікується максимальний рівень води у річці Прут на Буковині, під загрозою затоплення вісім навколишніх сіл.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що для подолання наслідків паводків на Західну Україну направлено додаткові сили та авіацію МВС.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що ситуація у підтоплених районах Західної України критична.