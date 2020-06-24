Шмигаль на Прикарпатті побачив, що «ситуація критична»



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О 14 годині буде проведе засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Глава уряду заявив, що затоплення перевершує масштаб 2008 року

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що ситуація у підтоплених районах Західної України критична.

Про це він написав у Тelegram-каналі.

«Проінспектували рівнинну частину. Зрозуміло, що ситуація критична. Фактично, затоплення перевершує масштаб 2008 року. Затоплена районна лікарня в місті Галич, проводиться евакуація хворих. Є певні ускладнення через те, що там є пацієнти з коронавірусом», - зазначив Шмигаль.

Він має намір проінспектувати гірський район. О 14 годині буде проведе засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де розглядатиметься питання виділення коштів для подолання наслідків негоди в західних областях України.

Шмигаль перебуває з робочою поїздкою в Івано-Франківській області. Там глава уряду координуватиме діяльність органів влади та перевірить, які заходи вживаються для подолання наслідків негоди на території західних областей України.

Шмигаль доручив міністру захисту довкілля та природних ресурсів Роману Абрамовському, голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколі Чечоткіну, головам обласних державних адміністрацій та іншим відповідальним особам підготувати пропозиції щодо вжиття невідкладних заходів для подолання наслідків негоди на території західних областей України.

За інформацією ДСНС, інтенсивні опади в останні дні призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях.

Як повідомлялося, внаслідок ускладнення погодних умов станом на ранок 24 червня знеструмлено 120 населених пунктів у 6 областях. Залишаються підтопленими 187 населених пунктів (Івано-Франківська – 161, Чернівецька – 15, Львівська – 8).

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, командувач Національної гвардії України Микола Балан, голова ДСНС України Микола Чечоткін вилетіли до Івано-Франківської області для координації сил у подоланні негоди.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що для подолання наслідків паводків на Західну Україну направлено додаткові сили та авіацію МВС.

Вранці 24 червня на Прикарпаття вилетіли прем'єр-міністр Денис Шмигаль і глава МВС Аваков з метою скоординувати роботу з подолання наслідків паводків. Зазначимо, що негода в Карпатах вирує вже кілька днів.

Нагадаємо, через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Зазначимо, що вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.

Нагадаємо, що через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

У ДСНС попередили, що в середу, 24 червня, через дощі очікується максимальний рівень води у річці Прут на Буковині, під загрозою затоплення вісім навколишніх сіл.

Зазначимо, що постачання води з річки Прут до споживачів у Чернівцях тимчасово призупинено через негоду.

Нагадаємо, ввечері 23 червня у Чернівцях через раптову зливу затопило вулиці. Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук додав, що рівень води у річці Прут в межах Чернівців продовжує підійматися. За кілька годин річка «виросла» на 37 сантиметрів.

До слова, в Яремчі обвалилася дорога, коли її переходила сім’я з дітьми (відео). Як відомо, Івано-Франківськ «поплив» після потужних злив.

Як повідомлялося, річка змила дорогу на Буковель.

Також повідомлялося, що на Львівщині річка Турянка вийшла з берегів, затоплено село.

У Чернівецькій області річка Черемош прорвала дві дамби. Вода може затопити два населених пункти. Буковинці кажуть, якщо дощі триватимуть й найближчі дні, то станеться катастрофа. А дощі обіцяють до неділі.