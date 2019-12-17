На Вінниччині розгорілася дискусія через фінансування Operafest Tulchyn



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Чи відбудеться фестиваль цього року?

На Вінниччині розгорівся культурний скандал. 12 грудня стало відомо, що під час засідання бюджетної комісії Вінницької обласної ради не погодили виділення 2 мільйонів гривень на проведення фестивалю Operafest Tulchyn. Натомість, ці кошти перенаправили на аграрний сектор. За кілька днів соцмережі вибухнули публікаціями та коментарями щодо даної події.

16 грудня організатори фестивалю, представники ОДА та партнери заходу провели спільний брифінг. Одні – розповідали про важливість Operafest Tulchyn, його соціальне та економічне значення, інші – запевняли, що зроблять все можливе, аби фестиваль відбувся. Зазначимо, що голова бюджетної комісії Геннадій Мазур на захід не прийшов.

«…Як Вінницька обласна Рада та депутати можуть закрити фестиваль, який належить приватним особам? На який продаються квитки? Куди ідуть кошти?

Питання фінансування фестивалю Operafest Tulchyn вже не один рік гостро стоїть перед депутатами, адже ми і досі не маємо уявлення куди йдуть кошти платників податків. Ніхто не може відзвітувати про використання коштів протягом трьох років.

Але під час проведення фестивалю ми бачимо біл-борди депутатів, агрохолдингів та інших осіб та організацій, які виступають генеральними спонсорами заходу. А найбільший спонсор - це обласна рада та обласна адміністрація. Хтось про це знає.

Але чомусь засновників фестивалю обурює те, що сьогодні піднято питання використання коштів . Яка проблема? Відзвітуйте!...

… Я порадив би не брифінги збирати, а в понеділок до сесії прийти в обласну Раду з звітами про використання коштів протягом трьох років на суму 6 млн.грн. Комісія буде чекати», - написав у «Фейсбук» голова бюджетної комісії.

Сьогодні головний режисер Operafest Павло Третьяков прокоментував публікацію депутата. За його словами, всі кошти прозоро перераховують з обласного бюджету до бюджету Тульчинської ОТГ, тому звинувачення даремні.

«Я чомусь був впевнений, що ми працюємо максимально прозоро. Всі бачать, що ми робимо, як робимо, на що проект впливає проект. Теза «фестиваль належить приватним особам». Вибачте, але три роки фестиваль проводився за підтримки голови ОДА. Бренд Operafest Tulchyn дійсно належить громадській організації Інститут культурної політики, яку я очолюю. Ми автори і розробники цього проекту. А іншої організації, яка мала б до нього авторські права, немає. Це не значить, що цей фестиваль приватний.

Ще більше мене здивувало, коли досвідчений фінансист Геннадій Мазур оголосив про те, що він три роки не знає про те, куди йдуть кошти, коли ці кошти ідуть чітко і прозоро з одного бюджету в інший бюджет і всі закупівлі здійснюються через систему «Прозоро», - сказав Павло Третьяков.

За його словами, фестиваль немає жодної політичної реклами, а під час його проведення оголошують імена спонсорів, які виділяють багато грошей (нардепи Микола Кучер, Лариса Білозір, агрохолдинг МХП – ред. )

Організаторка Фестивалю Ірина Френкель наголосила, що Вінницька обласна рада є власником території і самого Палацу Потоцьких, тому вона не може відхрещуватися від підтримки фестивалю. В іншому випадку, він може просто змінити своє місце проведення та переїхати навіть до іншого обласного центру.

«У нас є багато пропозицій. У фестивалю є своя мета. Якщо власник території каже про те, що він не зацікавлений в тому, щоб на території Палацу вирувало життя і поступово відновлювалася пам’ятка, те ж саме кажуть і всі інші партнери, бо вони підходять і ставлять плече балансоутримувачу. Виникає просте питання: навіщо проводити фестиваль у Палаці Потоцького, якщо власникові це не потрібно? У мене як в організатора є успішний проект і якщо мої партнери погодяться я спокійно можу переїхати в інше місце, наприклад, в Софіївку. Але це вже інша річ», - зазначила директорка Operafest Tulchyn.

На брифінгу була присутня новопризначена очільниця управління культури Вінницької ОДА Ольга Дернова. Вона запевнила, що сьогодні візьме участь у засіданні бюджетної комісії, аби переконати депутатів залишити 2 мільйони гривень у галузі культури.

«Голова Вінницької ОДА, його заступник, голова профільної комісії з питань культури, управління культури і мистецтв наголошують, що фестиваль має бути у будь-якому випадку. Не можна одним помахом ручки зруйнувати всі досягнення. Фестиваль має рівень. Користь від нього мають не тільки Тульчинська ОТГ і місто Тульчин, але й вся наша область.

Я зараз іду в обласну раду і до завтрашньої сесії зроблю все можливе для того, щоб ці гроші залишилися в бюджеті галузі культури», - сказала посадовиця.

Представник агрохолдинку МХП, який три роки виступав генеральним партнером Operafest Tulchyn, наголосив, що компанія голова й надалі фінансово підтримати проведення фестивалю у Тульчині.

16 грудня, презентуючи бюджет Вінниччини на 2020, голова облдержадмінстрації Владислав Скальський прокоментував ситуацію, що склалася навколо Operafest Tulchyn.

«Фестиваль оперного мистецтва в Тульчині вже є досить відомим. Він є унікальним за своєю концепцією і він повинен продовжуватись. Це потужний магніт залучення туристів і грошей в конкретну громаду і історія, яка вже створена і повинна продовжуватись. Моя позиція щодо фінансування – прозорість і підзвітність. Якщо ми хочемо залучати кошти на фінансування таких заходів, не важливо, чи це субвенція, чи пряме фінансування, ми повинні відповідати вимогам часу. Щоб всі люди, які вважають себе стейкхолдерами цього процесу, були впевнені, що маємо ефективне використання і унеможливлення маніпуляцій.

Ми будемо шукати інструмент, щоб фестиваль відбувся. Я сподіваюсь, що обласна рада підтримає продовження цього фестивалю. Це гарний приклад, як культурні заходи можуть впливати на розвиток конкретної об’єднаної територіальної громади», - резюмував губернатор.

Джерело: vinnitsa.info