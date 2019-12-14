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    У світі

    Бельгійський карнавал вилучили зі списку ЮНЕСКО через антисемітизм

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    <p>Цьогоріч під час карнавалу використали плакат, на якому зображені євреї з дзвіночками, великими носами та великою кількістю грошей</p> - Бельгійський карнавал вилучили зі списку ЮНЕСКО через антисемітизм

    Цьогоріч під час карнавалу використали плакат, на якому зображені євреї з дзвіночками, великими носами та великою кількістю грошей

    Карнавал в Алсті у 2010 році додали до списку культурної спадщини ЮНЕСКО

    Карнавал у бельгійському місті Алст вилучили з переліку культурної спадщини ЮНЕСКО через прояви антисемітизму під час проведення заходу.

    Про це повідомили в ЮНЕСКО.

    Зазначається, що цьогоріч під час карнавалу використали плакат, на якому зображені євреї з дзвіночками, великими носами та великою кількістю грошей.

    Комітет ЮНЕСКО зі збереження культурної спадщини заявив, що такі дії порушують принципи організації, а саме: «повторення расистських та антисемітських вистав несумісні з основоположними принципами Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини 2003 року».

    Карнавал в Алсті проводять щорічно протягом трьох днів. У 2010 році його додали до списку культурної спадщини ЮНЕСКО.

    Нагадаємо, косівську кераміку внесли до списку ЮНЕСКО.

    Бельгія ЮНЕСКО фестиваль
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