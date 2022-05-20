Три роки Зеленського: як відбилися на його зовнішності виклики (фото)
За три роки президентства зовнішність Володимира Зеленського дещо змінилася. Коронакриза та війна далися взнаки
20 травня 2019 року відбулася інавгурація Володимира Зеленського — від цього моменту він офіційно набув повноважень президента України. За три роки український лідер суттєво змінився: це прослідковується не лише в його діях та заявах, але й зовнішності.
Багато хто скаже, що ці три роки відбилися на обличчі президента, й не помилиться. Зеленському доводиться керувати Україною у чи не найскладніший час за увесь період незалежності.
Яким був Зеленський на початку президентства
Переглядаючи фотоархів голови держави, важко не помітити, що до вступу на посаду він постійно усміхався. Зараз Зеленський робить це значно менше... принаймні на фото.
Таким пам’ятаємо Зеленського у 2019 році, під час підготовки до виборчої кампанії.
Примітно, що до президентства, й навіть у перший рік головування Україною Зеленський мав значно молодший вигляд.
Ось таким усміхненим був президент під час інавгурації:
Зеленський на інавгурації, 2019 рік
Президент у 2020 році
Вже на другий рік головування Зеленського на його обличчі проглядаються глибокі зморшки. Можливо, вони були й раніше, але не помічалися за усмішкою, а може, коронакриза далася взнаки.
Яким був Зеленський у 2021 році
Нові виклики, недостатня кількість сну та втома відбилися на зовнішності нашого президента.
Ось таким пам'ятаємо його у квітні 2021 року:
Навіть попри шалений графік Зеленський знаходив час для усмішки:
Вже у липні 2021 року Зеленський наголошував: Україна не хоче війни, але для миру мусить мати сильну й боєздатну армію. Таки щось знав...
Який Зеленський зараз
Ще на початку цього року Зеленський публікував фото з усмішкою.
Однак прослідковувалася на обличчі й неабияка серйозність.
На початку квітня 2022 року мережею поширилося фото Зеленського, на якому він на 41-й день війни, після побачених жахіть, скоєних путінською армією з цивільними людьми на Київщині.
Сам український лідер, коментуючи колаж, де було його фото до війни та після, зауважив, що на ньому «дві різні людини».
Це дві різні людини. Це йде на користь нашій країні... Я повернуся до цієї людини (як до війни, – ред)», – відповів український президент.
На запитання, що бачить Зеленський, коли заплющує очі вночі, він відповів: «Я нічого не бачу. Спати дуже важко. Не можу згадати, коли востаннє нормально спав».
Після нападу Росії на Україну президент України часто має втомлений вигляд. Керування державою у найскладніший час хоч і відбилося на його зовнішності, але не зламало віру у вільну й незалежну Україну.
Нагадаємо, напередодні Зеленський заявив, що фінальна стадія повномасштабної війни найскладніша та найкривавіша.