Три роки Зеленського: як відбилися на його зовнішності виклики (фото)

За три роки президентства зовнішність Володимира Зеленського дещо змінилася. Коронакриза та війна далися взнаки

20 травня 2019 року відбулася інавгурація Володимира Зеленського — від цього моменту він офіційно набув повноважень президента України. За три роки український лідер суттєво змінився: це прослідковується не лише в його діях та заявах, але й зовнішності.

Багато хто скаже, що ці три роки відбилися на обличчі президента, й не помилиться. Зеленському доводиться керувати Україною у чи не найскладніший час за увесь період незалежності.

Яким був Зеленський на початку президентства

Переглядаючи фотоархів голови держави, важко не помітити, що до вступу на посаду він постійно усміхався. Зараз Зеленський робить це значно менше... принаймні на фото.

Таким пам’ятаємо Зеленського у 2019 році, під час підготовки до виборчої кампанії.

Зеленський у лютому 2019 року

Примітно, що до президентства, й навіть у перший рік головування Україною Зеленський мав значно молодший вигляд.

Зеленський у листопаді 2019 року

Ось таким усміхненим був президент під час інавгурації:

Зеленський під час інавгурації

Шостий президент у 2019 році

Зеленський на інавгурації, 2019 рік

Президент у 2020 році

Вже на другий рік головування Зеленського на його обличчі проглядаються глибокі зморшки. Можливо, вони були й раніше, але не помічалися за усмішкою, а може, коронакриза далася взнаки.

Зеленський у липні 2020 року

Зеленський у жовтні 2020 року

Яким був Зеленський у 2021 році

Нові виклики, недостатня кількість сну та втома відбилися на зовнішності нашого президента.

Ось таким пам'ятаємо його у квітні 2021 року:

Зеленський у квітня 2021 року

Навіть попри шалений графік Зеленський знаходив час для усмішки:

Зеленський у травні 2021 року

Вже у липні 2021 року Зеленський наголошував: Україна не хоче війни, але для миру мусить мати сильну й боєздатну армію. Таки щось знав...

Зеленський у липні 2021 року

Який Зеленський зараз

Ще на початку цього року Зеленський публікував фото з усмішкою.

Зеленський у лютому 2022 року

Однак прослідковувалася на обличчі й неабияка серйозність.

Зеленський на початку лютого 2022 року

На початку квітня 2022 року мережею поширилося фото Зеленського, на якому він на 41-й день війни, після побачених жахіть, скоєних путінською армією з цивільними людьми на Київщині.

Сам український лідер, коментуючи колаж, де було його фото до війни та після, зауважив, що на ньому «дві різні людини».

Це дві різні людини. Це йде на користь нашій країні... Я повернуся до цієї людини (як до війни, – ред)», – відповів український президент.

На запитання, що бачить Зеленський, коли заплющує очі вночі, він відповів: «Я нічого не бачу. Спати дуже важко. Не можу згадати, коли востаннє нормально спав».

Зеленський після побачених жахіть на Київщині

Після нападу Росії на Україну президент України часто має втомлений вигляд. Керування державою у найскладніший час хоч і відбилося на його зовнішності, але не зламало віру у вільну й незалежну Україну.

Нагадаємо, напередодні Зеленський заявив, що фінальна стадія повномасштабної війни найскладніша та найкривавіша.