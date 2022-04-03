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    Події в Україні

    «Що більше люди протестують, то складніше окупантам знищити нас» – президент (відео)

    &laquo;Це наша спільна боротьба&raquo; - «Що більше люди протестують, то складніше окупантам знищити нас» – президент (відео)
    «Це наша спільна боротьба»
    фото: Офіс президента

    Зеленський вдячний всім, хто висловлює своє ставлення до окупантів на мітингах

    Президент України Володимир Зеленський уночі 2 квітня виступив із традиційним зверненням до нації.

    Він сказав, що вдячний усім, хто виходить на вулиці в тимчасово окупованих містах.

    «Усім, хто не боїться і виходить. Усім, хто боїться і виходить. Усім, хто відчуває, що без цього рішення захищати Україну та свою свободу окупанти можуть закріпитися», – наголосив глава держави.

    Як повідомив Зеленський, коли люди протестують – і що більше люди протестують, то складніше окупантам знищити нас.

    «Це наша спільна боротьба! І буде наша спільна перемога», – сказав глава держави.

    Нагадаємо, Путін нібито готовий незабаром зустрітися із Зеленським – Арахамія.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    «Що більше люди протестують, то складніше окупантам знищити нас» – президент (відео)