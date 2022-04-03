«Що більше люди протестують, то складніше окупантам знищити нас» – президент (відео)
Зеленський вдячний всім, хто висловлює своє ставлення до окупантів на мітингах
Президент України Володимир Зеленський уночі 2 квітня виступив із традиційним зверненням до нації.
Він сказав, що вдячний усім, хто виходить на вулиці в тимчасово окупованих містах.
«Усім, хто не боїться і виходить. Усім, хто боїться і виходить. Усім, хто відчуває, що без цього рішення захищати Україну та свою свободу окупанти можуть закріпитися», – наголосив глава держави.
Як повідомив Зеленський, коли люди протестують – і що більше люди протестують, то складніше окупантам знищити нас.
«Це наша спільна боротьба! І буде наша спільна перемога», – сказав глава держави.
Нагадаємо, Путін нібито готовий незабаром зустрітися із Зеленським – Арахамія.