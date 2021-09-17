У Києві знову запрацює Комунальна служба перевезень (фото)

Служба запрацює у новому складі

У Києві представили нових інспекторів у Комунальної служби перевезень. Вони стануть до роботи сьогодні, 17 вересня. Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

«Знайомтесь. Це – вартові наших нових стандартів пасажирських перевезень у Києві. Очима цих інспекторів місто фіксуватиме дотримання на маршрутах Києва цілком конкретних речей», – сказав Усов.

Інспектори будуть контролювати:

температурний режим в салонах

наявність усіх необхідних документів у водіїв

відсутність шумового й візуального забруднення всередині автобусів

наявність уніфікованого інформаційного плаката із портретом і даними водія

технічний стан транспортного засобу

забезпечення чистоти в автобусах

наявність форменого одягу у водіїв

пристосованість автобусу до перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями тощо.

Інспектори Комунальної служби перевезень будуть «озброєні» постійно включеними боді-камерами для фіксації порушень.

«Я спілкувався з ними. Пристойні хлопці. Сказав не боятись нічого, крім неефективності та зв‘язків з маршруточною мафією. Один склад комунальної служби перевезень ми вже в повному складі звільнили. Якщо треба – звільнимо й наступний», – наголосив заступник голови КМДА.

Нагадаємо, у липні у Києві звільнили керівника Комунальної служби перевезень, а також повідомлено про звільнення всіх працівників підприємства у зв’язку з реорганізацією.