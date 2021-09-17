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    У Києві знову запрацює Комунальна служба перевезень (фото)

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    На посади інспекторів набрали нових працівників - У Києві знову запрацює Комунальна служба перевезень (фото)
    На посади інспекторів набрали нових працівників
    Фото Костянтин Усов/ Facebook

    Служба запрацює у новому складі

    У Києві представили нових інспекторів у Комунальної служби перевезень. Вони стануть до роботи сьогодні, 17 вересня. Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

    «Знайомтесь. Це – вартові наших нових стандартів пасажирських перевезень у Києві. Очима цих інспекторів місто фіксуватиме дотримання на маршрутах Києва цілком конкретних речей», – сказав Усов.

    Інспектори будуть контролювати:

    • температурний режим в салонах
    • наявність усіх необхідних документів у водіїв
    • відсутність шумового й візуального забруднення всередині автобусів
    • наявність уніфікованого інформаційного плаката із портретом і даними водія
    • технічний стан транспортного засобу
    • забезпечення чистоти в автобусах
    • наявність форменого одягу у водіїв
    • пристосованість автобусу до перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями тощо.

    Інспектори Комунальної служби перевезень будуть «озброєні» постійно включеними боді-камерами для фіксації порушень.

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    Фото Костянтин Усов/ Facebook
    Фото Костянтин Усов/ Facebook
    Фото Костянтин Усов/ Facebook

    «Я спілкувався з ними. Пристойні хлопці. Сказав не боятись нічого, крім неефективності та зв‘язків з маршруточною мафією. Один склад комунальної служби перевезень ми вже в повному складі звільнили. Якщо треба – звільнимо й наступний», – наголосив заступник голови КМДА.

    Нагадаємо, у липні у Києві звільнили керівника Комунальної служби перевезень, а також повідомлено про звільнення всіх працівників підприємства у зв’язку з реорганізацією.

    Теги: КМДА місто перевезення
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    У Києві знову запрацює Комунальна служба перевезень (фото)