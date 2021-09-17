У Києві знову запрацює Комунальна служба перевезень (фото)
Служба запрацює у новому складі
У Києві представили нових інспекторів у Комунальної служби перевезень. Вони стануть до роботи сьогодні, 17 вересня. Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.
«Знайомтесь. Це – вартові наших нових стандартів пасажирських перевезень у Києві. Очима цих інспекторів місто фіксуватиме дотримання на маршрутах Києва цілком конкретних речей», – сказав Усов.
Інспектори будуть контролювати:
- температурний режим в салонах
- наявність усіх необхідних документів у водіїв
- відсутність шумового й візуального забруднення всередині автобусів
- наявність уніфікованого інформаційного плаката із портретом і даними водія
- технічний стан транспортного засобу
- забезпечення чистоти в автобусах
- наявність форменого одягу у водіїв
- пристосованість автобусу до перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями тощо.
Інспектори Комунальної служби перевезень будуть «озброєні» постійно включеними боді-камерами для фіксації порушень.
«Я спілкувався з ними. Пристойні хлопці. Сказав не боятись нічого, крім неефективності та зв‘язків з маршруточною мафією. Один склад комунальної служби перевезень ми вже в повному складі звільнили. Якщо треба – звільнимо й наступний», – наголосив заступник голови КМДА.
Нагадаємо, у липні у Києві звільнили керівника Комунальної служби перевезень, а також повідомлено про звільнення всіх працівників підприємства у зв’язку з реорганізацією.