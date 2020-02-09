З понеділка на мосту Патона у Києві обмежать рух



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Фото: Роман Наумов

Місто готове до проведення робіт із реконструкції мосту

З 10 лютого на мосту ім.Патона у Києві буде обмежено рух крайніми правими смугами.

Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє пресслужба КМДА.

«Для руху автотранспорту буде відкрито три смуги у напрямку правого берега, дві смуги – у напрямку лівого берега. Рух вантажного транспорту мостом буде заборонено», – говорить перший заступник.

За словами Поворозника, обмеження руху запровадять через обстеження мосту фахівцями ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського» та у подальшому – для зменшення тиску на конструкції споруди.

«За підсумком обстеження ми отримаємо оцінку експлуатаційної придатності мосту та несучої спроможності його конструкцій. Результати, отримані в процесі обстеження, мають відображати рівень деградації, тенденції розвитку дефектів. Фахівці визначать залишковий ресурс споруди та складуть рекомендації стосовно подальшої експлуатації мосту», – розповів Поворозник.

Як зазначив перший заступник КМДА, місто готове до проведення робіт із реконструкції мосту.

«Фахівці КК «Київавтодор» вже підготували проєкт технічного завдання на розробку проектно-кошторисної документації реконструкції мосту. Проте для того, щоб почати реконструкцію, необхідно зняти з нього охоронний статус та виключити з переліку об’єктів культурної спадщини місцевого значення. Саме над цим зараз активно працюємо і маємо позитивні зрушення», – заявив Поворозник.

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