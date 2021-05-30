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    ЗМІ: прем’єр Британії Джонсон таємно одружився у Вестмінстерському соборі

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    Журналісти повідомляють, що&nbsp;Борис Джонсон і Керрі Саймондс повінчалися в&nbsp;католицькому Вестмінстерському соборі - ЗМІ: прем’єр Британії Джонсон таємно одружився у Вестмінстерському соборі

    Журналісти повідомляють, що Борис Джонсон і Керрі Саймондс повінчалися в католицькому Вестмінстерському соборі

    Про таємну церемонію не знали навіть співробітники прем'єр-міністра в його резиденції на Бейкер-стріт

    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон таємно одружився на своїй дівчині Керрі Саймондс лише через шість днів після того, як пара оголосила офіційну дату церемонії – 30 липня 2022 року.

    Про це повідомляє Daily Mail.

    Журналісти повідомляють, що Джонсон і Саймондс повінчалися в католицькому Вестмінстерському соборі в оточенні близьких друзів і членів сім'ї.

    За даними видання, пара дотримувалася правил карантину, згідно з якими на весіллях може бути присутніми максимум 30 чоловік. Список гостей тримається в таємниці.

    Британське видання зазначає, що раніше один із гостей повідомив, що офіційна дата весілля в 2022 році є вигадкою. Відзначається, що про таємну церемонію не знали навіть співробітники прем'єр-міністра в його резиденції на Бейкер-стріт.

    Раніше у 2020 році Джонсон та його подруга оголосили про свої заручини та майбутнє поповнення у родині.

    Влітку 2019 року Джонсон став першим в історії британським прем'єром, який проживає на Даунінг-стріт, 10, з жінкою, яка не є його законною дружиною.

    Зі своєю другою дружиною Борис Джонсон розійшовся в 2018 році. У них четверо спільних дітей.

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    Теги: весілля Велика Британія Борис Джонсон
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    ЗМІ: прем’єр Британії Джонсон таємно одружився у Вестмінстерському соборі