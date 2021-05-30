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    На початку червня Іспанія відкриє свої порти для іноземних круїзних лайнерів

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    Країна заборонила круїзним суднам причалювати до своїх берегів у червні 2020 року - На початку червня Іспанія відкриє свої порти для іноземних круїзних лайнерів

    Країна заборонила круїзним суднам причалювати до своїх берегів у червні 2020 року

    Фото з відкритих джерел

    Рішення було ухвалено через падіння кількості випадків інфікування Covid-19

    Іспанія з 7 червня відкриє свої порти для іноземних круїзних суден після року заборони на швартовку.

    Як повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

    «Намагаючись підтримати багатостраждальний туристичний сектор напередодні літнього сезону, у міністерстві транспорту Іспанії заявили, що круїзним суднам з 7 червня буде дозволено заходити до портів країни», – йдеться у матеріалі.

    Зазначається, що це рішення було ухвалено через падіння кількості випадків інфікування Covid-19 та нарощування темпів вакцинації.

    Іспанія заборонила круїзним суднам заходити у свої порти в червні 2020-го року. До пандемії Іспанія була другим за популярністю напрямом міжнародних круїзів у Європі. Країна також була другою у світі за кількістю іноземних туристів, але минулого року їх кількість впала на 80%.

    Від початку пандемії Covid-19 в Іспанії було виявлено понад 3,7 млн випадків інфікування та зареєстровано понад 79 тис. смертей від недуги.

    Нагадаємо, станом на 30 травня 2021 року в Україні зафіксовано 1703 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 85 дітей та 10 медпрацівників.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 1330 осіб, летальних випадків – 84, одужало – 5733 особи.

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    Теги: Іспанія хвороби епідемія коронавірус
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    На початку червня Іспанія відкриє свої порти для іноземних круїзних лайнерів