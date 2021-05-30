На початку червня Іспанія відкриє свої порти для іноземних круїзних лайнерів
Країна заборонила круїзним суднам причалювати до своїх берегів у червні 2020 року
Рішення було ухвалено через падіння кількості випадків інфікування Covid-19
Іспанія з 7 червня відкриє свої порти для іноземних круїзних суден після року заборони на швартовку.
Як повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.
«Намагаючись підтримати багатостраждальний туристичний сектор напередодні літнього сезону, у міністерстві транспорту Іспанії заявили, що круїзним суднам з 7 червня буде дозволено заходити до портів країни», – йдеться у матеріалі.
Зазначається, що це рішення було ухвалено через падіння кількості випадків інфікування Covid-19 та нарощування темпів вакцинації.
Від початку пандемії Covid-19 в Іспанії було виявлено понад 3,7 млн випадків інфікування та зареєстровано понад 79 тис. смертей від недуги.
Нагадаємо, станом на 30 травня 2021 року в Україні зафіксовано 1703 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 85 дітей та 10 медпрацівників.
Також за минулу добу госпіталізовано – 1330 осіб, летальних випадків – 84, одужало – 5733 особи.