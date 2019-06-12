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    У Росії чоловік викрав 52 дорожні плити

    • Розсилка
    У Росії чоловік викрав 52 дорожні плити

    Тепер зрозуміло, чому «в Росії немає доріг - є тільки напрямки»

    30-річний чоловік з Томської області (Росія) на своєму КамАЗі вкрав частину дорожнього покриття з траси Катайга - Степанівка, повідомляє обласне МВС.

    Дорожній злодій під'їхав на своєму КамАЗі на 35-й кілометр, на якому, як раз відремонтували трасу. Потім чоловік завантажив в машину 52 дорожні плити та під покровом темряви вивантажив награбоване на промисловому майданчику. Але вже з ранку повернувся за ними, дізнавшись, що його шукають співробітники поліції.

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    У Росії чоловік викрав 52 дорожні плити
    У Росії чоловік викрав 52 дорожні плити

    Як повідомляють в поліції РФ, частину дороги йому вдалося повернути на місце. Однак, він все одно понесе відповідальність за свої дії.

    Джерело: trinixy.ru

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