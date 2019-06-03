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    У США всі жителі міста зібралися для того, щоб відсвяткувати вихід листоноші на пенсію

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    У США всі жителі міста зібралися для того, щоб відсвяткувати вихід листоноші на пенсію

    Останній робочий день перетворився на свято

    В Американському штаті Джорджія практично всі жителі невеликого містечка зібралися для того, щоб урочисто відсвяткувати вихід на пенсію місцевого листоноші, який прослужив на своєму посту більше 35 років.

    Протягом свого останнього робочого дня листоноша скоріше не доставляв посилки, а отримував подарунки від вдячних людей.

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    У США всі жителі міста зібралися для того, щоб відсвяткувати вихід листоноші на пенсію
    У США всі жителі міста зібралися для того, щоб відсвяткувати вихід листоноші на пенсію
    У США всі жителі міста зібралися для того, щоб відсвяткувати вихід листоноші на пенсію

    Також в кінці дня його чекав сюрприз - прощальна вечірка, на якій зібралися абсолютно всі мешканці містечка.

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