SpaceX вивела в космос четверту за місяць партію супутників Starlink

Американська компанія SpaceX Ілона Маска вивела на орбіту 60 інтернет-супутників Starlink. Про це повідомляється у Twitter-акаунті SpaceX.

Запуск традиційно відбувся на мисі Канаверал у Флориді о 14:59 за місцевим часом. Його можна було дивитись у прямому ефірі.

Доставила супутники ракета Falcon-9, після чого вона успішно повернулась на Землю та приземлилась на платформу в Атлантичному океані.

Таким чином, за місяць це вже четвертий успішний запуск супутників.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship – SpaceX’s 85th landing of an orbital class rocket booster! pic.twitter.com/LeZEBX7prY