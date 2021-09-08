«Слуга народу» похвалив Лукашенка. Соцмережі бурхливо відреагували фотожабами

Люди у соцмережах вісміюють Лукашенка та Гетманцева

Симпатії українського політика до Лукашенка обурили інтернет-користувачів

Скандальне вихваляння депутатом Верховної ради від «Слуги народу», головою Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим білоруського диктатора Лукашенка у Facebook викликало жваву реакцію користувачів соцмереж.

Ц не тільки обурило, але й розсмішило інтернет-користувачів.

Зокрема, дехто почав пророкувати Гетманцеву пост прем’єра у сусідній державі за режиму Лукашенка, або пропонувати відправити Гетманцева якомога далі з України назавжди.

«Скільки йому років? Таке враження, що він при «совку» впав у кому та тільки зараз з неї вийшов!», – пише один з коментаторів.

«Він, мабуть, у Лукашенка собі «запасний аеродром» готує», – вважає інший.

Також люди пригадали нещодавні висловлювання іншого «слуги народу», голови фракції Давида Арахамії, який заявляв про «схожість ідеологій» «Слуг народу» та Комуністичної партії Китаю.

«А як же економічна модель комуністичної партії Китаю? Вже не вчимося? », – дивуються коментатори.

Нагадаємо, Данило Гетманцев не вперше відзначається скандальними заявами. Так, нещодавно він заявляв, що чиновників за крадіжки потрібно карати смертю.

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