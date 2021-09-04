Обійшлося без обіймів: українець розділив росіян на п’єдесталі Паралімпіади

Ігор Цвєтов фінішував другим у бігу на 200 метрів

Український легкоатлет Ігор Цвєтов, який відмовився фотографуватися з росіянами на нагороджені після 100-метрівки, здобув срібну нагороду на дистанції 200 метрів. Йому, нагадаємо, належав світовий рекорд у цій дисципліні, але він не втримався. Параатлет з Росії Дмитро Сафронов покращив його результат на 0,04 секунди. Тепер досягнення становить рівно 23 секунди.

Третім прийшов на фініш ще один представник Паралімпійського комітету Росії Артем Калашян.

Цього разу росіяни вже не лізли фотографуватися з українським спортсменом.

Ще одну срібну нагороду в скарбничку збірної України в греблі на байдарках.