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    Обійшлося без обіймів: українець розділив росіян на п’єдесталі Паралімпіади

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    Ігор Цвєтов здобув срібну нагороду на 200-метрівці - Обійшлося без обіймів: українець розділив росіян на п’єдесталі Паралімпіади
    Ігор Цвєтов здобув срібну нагороду на 200-метрівці
    Фото з відкритих джерел

    Ігор Цвєтов фінішував другим у бігу на 200 метрів

    Український легкоатлет Ігор Цвєтов, який відмовився фотографуватися з росіянами на нагороджені після 100-метрівки, здобув срібну нагороду на дистанції 200 метрів. Йому, нагадаємо, належав світовий рекорд у цій дисципліні, але він не втримався. Параатлет з Росії Дмитро Сафронов покращив його результат на 0,04 секунди. Тепер досягнення становить рівно 23 секунди.

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    Третім прийшов на фініш ще один представник Паралімпійського комітету Росії Артем Калашян.

    Цього разу росіяни вже не лізли фотографуватися з українським спортсменом.

    Ще одну срібну нагороду в скарбничку збірної України в греблі на байдарках.

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    Теги: легкоатлет рекорд Ігор Цвєтов
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    Обійшлося без обіймів: українець розділив росіян на п’єдесталі Паралімпіади