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    Україна втратила місце в ТОП-5 країн на Паралімпіаді

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    Україна втратила місце в ТОП-5 країн на Паралімпіаді
    Фото з відкритих джерел

    У восьмий змагальний день наша команда здобула вісім нагород

    Збірна України у восьмий змагальний день на Паралімпіаді виграла вісім нагород, серед який дві – найвищого гатунку. Їх вибороли плавець Максим Кріпак і легкоатлетка Анастасія Москаленко в штовханні ядра. Цього виявилося замало, щоб втриматися на п’ятій позиції в медальному заліку Ігор. Наших атлетів обійшла команда Нідерландів.

    Срібні нагороди 1 вересня здобули Василь Ковальчук у стрільбі і Олексій Федина на 100-метрівці брасом. Бронза дісталася Ірині Щетник в стрільбі, парі з настільного тенісуЮ складену з Івана Мая і Лева Каца, плавцям Ірині Бережній і Ярині Матло в брасі.

    Раніше на Паралімпіаді спалахнув гучний скандал за участю України.

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    Теги: паралімпійські ігри
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    Україна втратила місце в ТОП-5 країн на Паралімпіаді