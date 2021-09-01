Україна втратила місце в ТОП-5 країн на Паралімпіаді

У восьмий змагальний день наша команда здобула вісім нагород

Збірна України у восьмий змагальний день на Паралімпіаді виграла вісім нагород, серед який дві – найвищого гатунку. Їх вибороли плавець Максим Кріпак і легкоатлетка Анастасія Москаленко в штовханні ядра. Цього виявилося замало, щоб втриматися на п’ятій позиції в медальному заліку Ігор. Наших атлетів обійшла команда Нідерландів.

Срібні нагороди 1 вересня здобули Василь Ковальчук у стрільбі і Олексій Федина на 100-метрівці брасом. Бронза дісталася Ірині Щетник в стрільбі, парі з настільного тенісуЮ складену з Івана Мая і Лева Каца, плавцям Ірині Бережній і Ярині Матло в брасі.

Раніше на Паралімпіаді спалахнув гучний скандал за участю України.