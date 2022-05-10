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    Військові знищили рідкісну бойову машину окупантів (фото)

    Бойова машина вогнеметників&nbsp;(проєкт &laquo;Об'єкт 564&raquo;) - Військові знищили рідкісну бойову машину окупантів (фото)

    Бойова машина вогнеметників (проєкт «Об'єкт 564»)

    фото: ЗСУ

    Триває 76-й день повномасштабної війни Росії проти України

    ЗСУ знищили рідкісну БМВ-Т, російську важку бойову машину вогнеметників. Про це повідомили в управлінні Сухопутніми військами Збройних сил України.

    Відзначимо, що бойова машина вогнеметників (проєкт «Об'єкт 564») – російський важкий бронетранспортер на базі танка Т-72, броньована машина для вогнеметників. Задній відсік вміщує 7 вогнеметників, які можуть вести вогонь через бійниці, не виходячи з-під захисту броні.

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    Військові знищили рідкісну бойову машину окупантів (фото)
    Військові знищили рідкісну бойову машину окупантів (фото)
    фото: ЗСУ

    Нагадаємо, за даними розвідки, британської розвідки недооцінка Росією українського опору та її планування вторгнення за «найкращим сценарієм» призвели до очевидних оперативних невдач РФ. Це не дало змоги президенту РФ Володимиру Путіну оголосити про значний військовий успіх в Україні на параді в День Перемоги 9 травня.

    Російський план вторгнення, швидше за все, був заснований на помилковому припущенні, що РФ зустріне обмежений опір і зможе швидко оточити та обійти населені пункти.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна окупація #stoprussia
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    Військові знищили рідкісну бойову машину окупантів (фото)