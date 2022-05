Британська розвідка назвала головний прорахунок Росії

Недооцінка Росією українського опору та її планування вторгнення за «найкращим сценарієм» призвели до очевидних оперативних невдач РФ. Це не дало змоги президенту РФ Володимиру Путіну оголосити про значний військовий успіх в Україні на параді в День Перемоги 9 травня. Про це повідомило Міноборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

За даними розвідки, російський план вторгнення, швидше за все, був заснований на помилковому припущенні, що РФ зустріне обмежений опір і зможе швидко оточити та обійти населені пункти.

