Британська розвідка назвала головний прорахунок Росії

Український військовий розмахує українським стягом у звільненій Бучі Київської області, 2 квітня 2022 року

Український військовий розмахує українським стягом у звільненій Бучі Київської області, 2 квітня 2022 року

РФ не змогла передбачити український опір

Недооцінка Росією українського опору та її планування вторгнення за «найкращим сценарієм» призвели до очевидних оперативних невдач РФ. Це не дало змоги президенту РФ Володимиру Путіну оголосити про значний військовий успіх в Україні на параді в День Перемоги 9 травня. Про це повідомило Міноборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

За даними розвідки, російський план вторгнення, швидше за все, був заснований на помилковому припущенні, що РФ зустріне обмежений опір і зможе швидко оточити та обійти населені пункти.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 May 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/1c0D5OtBGX — Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 10, 2022

Це припущення змусило російські війська спробувати провести початковий етап операції з підходом, призначеним для досягнення швидкої перемоги з мінімальними витратами.

Цей прорахунок призвів до послаблення позицій військ РФ, зазначили у розвідці.

Як відомо, ворог за добу втратив 350 солдатів та 25 танків.

Також повідомлялося, що окупанти не слухають офіцерів: не хочуть іти в наступ на Донбасі.