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    Британська розвідка назвала головний прорахунок Росії

    Український військовий розмахує українським стягом у звільненій Бучі Київської області, 2 квітня 2022 року - Британська розвідка назвала головний прорахунок Росії
    Український військовий розмахує українським стягом у звільненій Бучі Київської області, 2 квітня 2022 року
    фото: AP Photo / Rodrigo Abd

    РФ не змогла передбачити український опір

    Недооцінка Росією українського опору та її планування вторгнення за «найкращим сценарієм» призвели до очевидних оперативних невдач РФ. Це не дало змоги президенту РФ Володимиру Путіну оголосити про значний військовий успіх в Україні на параді в День Перемоги 9 травня. Про це повідомило Міноборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

    За даними розвідки, російський план вторгнення, швидше за все, був заснований на помилковому припущенні, що РФ зустріне обмежений опір і зможе швидко оточити та обійти населені пункти.

    Це припущення змусило російські війська спробувати провести початковий етап операції з підходом, призначеним для досягнення швидкої перемоги з мінімальними витратами.

    Цей прорахунок призвів до послаблення позицій військ РФ, зазначили у розвідці.

    Як відомо, ворог за добу втратив 350 солдатів та 25 танків.

    Також повідомлялося, що окупанти не слухають офіцерів: не хочуть іти в наступ на Донбасі.

    Теги: розвідка росія окупанти війна Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Британська розвідка назвала головний прорахунок Росії