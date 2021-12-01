  1. Головна
  2. Фото
рус
    Фото

    «Укрзалізниця» представила нові спальні вагони (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вагони поставлять на маршрут&nbsp;Маріуполь&nbsp;&ndash; Ворохта - «Укрзалізниця» представила нові спальні вагони (фото)
    Вагони поставлять на маршрут Маріуполь  Ворохта
    колаж: glavcom.ua

    До кінця року передбачено отримати ще десять нових вагонів

    «Укрзалізниця» завершило фінальну прийомку ще п'яти нових купейних пасажирських вагонів, придбаних за кошти державного бюджету.

    За умовами контракту та згідно з домовленостями із заводом-виробником – ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» – до кінця року передбачено отримати ще десять нових вагонів, повідомили у відомстві.

    Ці вагони українського виробництва будуть курсувати на найдовшому в країні маршруті, що поєднує 16 міст. Маршрут поїзда №5/6 Маріуполь – Ворохта, Рахів був розроблений спеціально для нового графіка пасажирських перевезень.

    Нові спальні вагони також курсуватимуть по обороту у складі поїзда №77/78 сполученням Харків – Маріуполь.

    Вагони обладнані сповивальними столиками, екологічно чистими туалетами, системами відеоспостереження у загальних зонах вагонів, системою сучасного кондиціонування повітря, розетками та USB-портами, а також сигналізацією у кожному пасажирському купе, мають збільшений обсяг багажного відділення, а також – покращене освітлення: всередині кожного купе встановлений пульт регулювання освітлення з 4 режимами, індикатором зайнятості вбиральні та кнопкою виклику провідника.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    «Укрзалізниця» представила нові спальні вагони (фото)
    «Укрзалізниця» представила нові спальні вагони (фото)
    «Укрзалізниця» представила нові спальні вагони (фото)
    «Укрзалізниця» представила нові спальні вагони (фото)
    «Укрзалізниця» представила нові спальні вагони (фото)
    «Укрзалізниця» представила нові спальні вагони (фото)
    «Укрзалізниця» представила нові спальні вагони (фото)
    «Укрзалізниця» представила нові спальні вагони (фото)
    «Укрзалізниця» представила нові спальні вагони (фото)
    фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

    Тим часом два дні потяги в Україні можуть курсувати із запізненням. Потяги затримуватимуться через ремонтні роботи на залізниці.

    Напередодні міністр сказав, коли Deutsche Bahn візьметься за пасажирські перевезення в Україні.

    Вчора президент Зеленський прокатався на новому дизельному потязі.

    Варто додати, що «Укрзалізниця» отримала 1,4 млрд збитків за перше півріччя. У вересні Рада заслухала звіт про стан справ в «Укрзалізниці».

    Читайте також:
    Теги: Харків Маріуполь Укрзалізниця завод залізниця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Укрзалізниця» представила нові спальні вагони (фото)