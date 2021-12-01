«Укрзалізниця» представила нові спальні вагони (фото)

До кінця року передбачено отримати ще десять нових вагонів

«Укрзалізниця» завершило фінальну прийомку ще п'яти нових купейних пасажирських вагонів, придбаних за кошти державного бюджету.

За умовами контракту та згідно з домовленостями із заводом-виробником – ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» – до кінця року передбачено отримати ще десять нових вагонів, повідомили у відомстві.

Ці вагони українського виробництва будуть курсувати на найдовшому в країні маршруті, що поєднує 16 міст. Маршрут поїзда №5/6 Маріуполь – Ворохта, Рахів був розроблений спеціально для нового графіка пасажирських перевезень.

Нові спальні вагони також курсуватимуть по обороту у складі поїзда №77/78 сполученням Харків – Маріуполь.

Вагони обладнані сповивальними столиками, екологічно чистими туалетами, системами відеоспостереження у загальних зонах вагонів, системою сучасного кондиціонування повітря, розетками та USB-портами, а також сигналізацією у кожному пасажирському купе, мають збільшений обсяг багажного відділення, а також – покращене освітлення: всередині кожного купе встановлений пульт регулювання освітлення з 4 режимами, індикатором зайнятості вбиральні та кнопкою виклику провідника.

Тим часом два дні потяги в Україні можуть курсувати із запізненням. Потяги затримуватимуться через ремонтні роботи на залізниці.

Напередодні міністр сказав, коли Deutsche Bahn візьметься за пасажирські перевезення в Україні.

Вчора президент Зеленський прокатався на новому дизельному потязі.

Варто додати, що «Укрзалізниця» отримала 1,4 млрд збитків за перше півріччя. У вересні Рада заслухала звіт про стан справ в «Укрзалізниці».

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