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    Вчені створили в Інстаграмі акаунт «бджоли-інфлюенсера» (фото)

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    Вчені створили в Інстаграмі акаунт «бджоли-інфлюенсера» (фото)

    Завдяки жартівливим фото комахи вчені звертають увагу на глобальну проблему - зникнення бджіл

    У Франції вчені з фонду Bee Fund, який займається захистом популяції бджіл у світі, створили сторінку в Інстаграмі для привернення уваги до проблеми зникнення бджіл. Усі дописи на сторінці публікуються «від першої особи» — бджоли Бі. Комаха вже має 116 тис. підписників.

    Бджола в Інстаграмі розповідає підписникам забавні історії зі свого життя, наукові факти про бджіл, а також ділиться корисними порадами щодо екології. На фотографіях Бі гуляє Парижем, пише статті для свого блогу, засмагає на пляжі і багато іншого. 

    «Я — перша бджола-інфлюенсер. Стежте за мною, друзі: чим більше у мене підписників, тим більше ми врятуємо бджіл!» — зазначається в описі акаунту

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    Вчені створили в Інстаграмі акаунт «бджоли-інфлюенсера» (фото)
    Вчені створили в Інстаграмі акаунт «бджоли-інфлюенсера» (фото)
    Вчені створили в Інстаграмі акаунт «бджоли-інфлюенсера» (фото)
    Вчені створили в Інстаграмі акаунт «бджоли-інфлюенсера» (фото)
    Вчені створили в Інстаграмі акаунт «бджоли-інфлюенсера» (фото)
    Вчені створили в Інстаграмі акаунт «бджоли-інфлюенсера» (фото)
    Вчені створили в Інстаграмі акаунт «бджоли-інфлюенсера» (фото)
    Вчені створили в Інстаграмі акаунт «бджоли-інфлюенсера» (фото)
    Вчені створили в Інстаграмі акаунт «бджоли-інфлюенсера» (фото)
    Вчені створили в Інстаграмі акаунт «бджоли-інфлюенсера» (фото)
    Вчені створили в Інстаграмі акаунт «бджоли-інфлюенсера» (фото)
    Вчені створили в Інстаграмі акаунт «бджоли-інфлюенсера» (фото)
    Вчені створили в Інстаграмі акаунт «бджоли-інфлюенсера» (фото)
    Вчені створили в Інстаграмі акаунт «бджоли-інфлюенсера» (фото)

    Як повідомляв «Главком» минулого року на Волині від отруєння масово загинули бджоли. У травні цього року повідомлялося, що на Тернопільщині масово гинуть бджоли.

    екологія тварини
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