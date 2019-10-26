Вчені створили в Інстаграмі акаунт «бджоли-інфлюенсера» (фото)



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Завдяки жартівливим фото комахи вчені звертають увагу на глобальну проблему - зникнення бджіл

У Франції вчені з фонду Bee Fund, який займається захистом популяції бджіл у світі, створили сторінку в Інстаграмі для привернення уваги до проблеми зникнення бджіл. Усі дописи на сторінці публікуються «від першої особи» — бджоли Бі. Комаха вже має 116 тис. підписників.

Бджола в Інстаграмі розповідає підписникам забавні історії зі свого життя, наукові факти про бджіл, а також ділиться корисними порадами щодо екології. На фотографіях Бі гуляє Парижем, пише статті для свого блогу, засмагає на пляжі і багато іншого.

«Я — перша бджола-інфлюенсер. Стежте за мною, друзі: чим більше у мене підписників, тим більше ми врятуємо бджіл!» — зазначається в описі акаунту.

Як повідомляв «Главком» минулого року на Волині від отруєння масово загинули бджоли. У травні цього року повідомлялося, що на Тернопільщині масово гинуть бджоли.