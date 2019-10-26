До українських науковців в Антарктиді завітав імператорський пінгвін (фото)



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Імператорський пінгвін на станції «Академік Вернадський»

Імператорський пінгвін прийшов до дослідників вперше за зимівлю

На українську антарктичну станцію «Академік Вернадський» завітав імператорський пінгвін. Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр у Facebook.

«Інколи буває сумно, а за вікном похмуро і знову цей тривожний вітер та щось мокре і холодне сипле з неба. І от виходиш зі станції на біологічні спостереження, з мотивацією рівня про який соромно і собі зізнатися. А тут стоїть він. Одненький. Антарктида вміє підбадьорити своїх дослідників. Сьогодні вперше за зимівлю до нас у гості завітав імператорський пінгвін», — написала українська дослідниця Оксана Савенко.

Раніше повідомлялося, що українські полярники знайшли в Антарктиді «загублену» печеру.