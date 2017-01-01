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    Війна жіночими очима. В Полтаві відкрили зворушливу фотовиставку про АТО

    Між стендами із фото стоїть стіл із косметикою та набоями впереміш
    У Полтаві відкрилася фотовиставка «В об'єктиві війни. Жіночий погляд». Виставлено 36 робіт трьох авторів - волонтера Олександри Сиротенко, журналіста Анни Чапали та Алли Федорченко, яка брала участь в АТО. Всі фото пов'язані із зоною бойових дій на Донбасі та поверненням бійців додому. [GALLERY_BLOCK] «Кожного разу, коли
    • Сьогодні, 11:54
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    Між стендами із фото стоїть стіл із косметикою та набоями впереміш

    У Полтаві відкрилася фотовиставка «В об'єктиві війни. Жіночий погляд». Виставлено 36 робіт трьох авторів - волонтера Олександри Сиротенко, журналіста Анни Чапали та Алли Федорченко, яка брала участь в АТО. Всі фото пов'язані із зоною бойових дій на Донбасі та поверненням бійців додому.

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    Війна жіночими очима. В Полтаві відкрили зворушливу фотовиставку про АТО
    Війна жіночими очима. В Полтаві відкрили зворушливу фотовиставку про АТО
    Війна жіночими очима. В Полтаві відкрили зворушливу фотовиставку про АТО
    Війна жіночими очима. В Полтаві відкрили зворушливу фотовиставку про АТО
    Війна жіночими очима. В Полтаві відкрили зворушливу фотовиставку про АТО
    Війна жіночими очима. В Полтаві відкрили зворушливу фотовиставку про АТО
    Війна жіночими очима. В Полтаві відкрили зворушливу фотовиставку про АТО
    Війна жіночими очима. В Полтаві відкрили зворушливу фотовиставку про АТО
    Війна жіночими очима. В Полтаві відкрили зворушливу фотовиставку про АТО
    Війна жіночими очима. В Полтаві відкрили зворушливу фотовиставку про АТО
    Війна жіночими очима. В Полтаві відкрили зворушливу фотовиставку про АТО
    Війна жіночими очима. В Полтаві відкрили зворушливу фотовиставку про АТО
    Війна жіночими очима. В Полтаві відкрили зворушливу фотовиставку про АТО
    Війна жіночими очима. В Полтаві відкрили зворушливу фотовиставку про АТО
    Війна жіночими очима. В Полтаві відкрили зворушливу фотовиставку про АТО
    Війна жіночими очима. В Полтаві відкрили зворушливу фотовиставку про АТО
    Війна жіночими очима. В Полтаві відкрили зворушливу фотовиставку про АТО
    Війна жіночими очима. В Полтаві відкрили зворушливу фотовиставку про АТО
    Війна жіночими очима. В Полтаві відкрили зворушливу фотовиставку про АТО
    Війна жіночими очима. В Полтаві відкрили зворушливу фотовиставку про АТО
    Війна жіночими очима. В Полтаві відкрили зворушливу фотовиставку про АТО
    Війна жіночими очима. В Полтаві відкрили зворушливу фотовиставку про АТО
    Війна жіночими очима. В Полтаві відкрили зворушливу фотовиставку про АТО

    «Кожного разу, коли їздила на Схід, завжди фільмувала важливі моменти - обличчя, побут хлопців, відносини між ними. Сьогоднішня виставка символізує бажання скорішої перемоги. Фотографії показують війну з різних боків - як біль, страждання, утвердження радості, щастя», - сказала Олександра Сиротенко.

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    Крім світлин, на виставці експонуються зразки стародавнього та сучасного жіночого одягу. Між стендами із фото стоїть стіл із косметикою та набоями впереміш.

    «Ці символи показують жіночу долю у війні, яка відбувається у нас майже кожного століття. Жінки це переживають. Іноді мають відкладати побутові речі та захищати власну родину і землю. На деяких фото - полтавські дівчата, що пов'язані із війною», - додала волонтерка.

    На одному із кадрів зображено брудну руку бійця 72-ї бригади Віталія Біляєва. Знімок зроблений у грудні 2016 року в Авдіївці на Донеччині.

    «На той момент ми тільки прийшли на позицію, будувалися. Це були території, які ми відбили у сепаратистів. Билися майже врукопашну, кидали грантати один одному в обличчя. Автомати були киплячі, бо не встигали їх заряджати. Від тих автоматів, вогню і дерева руки стали такими. Але після приїзду Саші були вже чистими - вона привезла рукавиці. Це були тяжкі часи, але я не шкодую, що був там. Набрався досвіду і багато чого зрозумів в житті», - розказав Віталій Біляєв.

    Виставка триватиме до 7 грудня. Потім її планують показати на вулицях Полтави.

    Джерело: Gazeta.ua

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