Всього-навсього 16 квадратних метрів. Як білоруська родина живе в крихітному будинку

Жити в цьому будинку можна круглий рік: тут є балон з газом і електрика, а стіни, підлога і покрівля утеплені мінеральною ватою

Білоруська сім'я побудувала під Мінськом будинок площею 16 квадратних метрів - з ванною, кухнею, вітальнею, спальнею і балконом Вони зробили це, щоб заощадити. «Ми жили на орендованій квартирі і віддавали 350 доларів на місяць плюс платили «комуналку». Подумалося, чому б не побудувати компактний будиночок і заощаджувати щомісяця



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Фото: realt.onliner.by

Жити в цьому будинку можна круглий рік: тут є балон з газом і електрика, а стіни, підлога і покрівля утеплені мінеральною ватою

Білоруська сім'я побудувала під Мінськом будинок площею 16 квадратних метрів - з ванною, кухнею, вітальнею, спальнею і балконом

Вони зробили це, щоб заощадити.

«Ми жили на орендованій квартирі і віддавали 350 доларів на місяць плюс платили «комуналку». Подумалося, чому б не побудувати компактний будиночок і заощаджувати щомісяця до 500 доларів.

Жити в цьому будинку можна круглий рік: тут є балон з газом і електрика, а стіни, підлога і покрівля утеплені мінеральною ватою.

Матеріали обійшлися в 4600 доларів. За основу вони взяли проект німецького архітектора, який спланував мікродім для студента. Площа німецького будинку - 3 на 3 метри, а тут - 4 на 4 метри.

«Каркас виготовили із залишків деревини для основного будинку. Шафа для одягу, ліжко, полиці і двері - все зроблено своїми руками. Вікна взагалі дешево обійшлися: купили склопакети, а дерев'яні рами зробили самі. Ламінат знайшов за ціною на 70% дешевше, ніж в магазині. Партія була невелика, її ніхто не брав, а мені в самий раз. Будівельні матеріали замовляв в інтернеті: порівнював ціни і знаходив дешевше. На ринках, як не дивно, все виявилося набагато дорожче. Кухню не купували, привезли нашу з орендованої квартири», - каже господар дому Віктор виданню realt.onliner.by.

Висота стелі - 3,8 метри, так що в будиночку вийшло вмістити чотири рівні.

З пороги відкривається маленький передпокій, сходинкою вниз - вітальня, а на дві сходинки вгору - кухня. Під стелею господарі сплять, а під кухнею знаходиться комора висотою в метр.

Там же, під кухнею, вмістилися бойлер і крихітна пральна машина. Є душ.

Нагорі - двоспальне ліжко розміром 1,4 на 2 метри і щось на зразок кабінету. Платформа над душем і туалетом служить письмовим столом: сидячи на ліжку, можна працювати за комп'ютером.

До початку будівництва чоловік цілий рік вивчав сучасну архітектуру і цікавився, як живуть шведи, японці, німці. У будинку будуть вікна від підлоги до стелі, а синові дістанеться дві кімнати: спальня і ігрова. Перейти з однієї в іншу можна буде по натягнутій батутній сітці.