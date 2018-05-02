Ціни на вторинне житло у Києві ростуть: в яких районах найбільше подорожчали квартири
- Сьогодні, 11:35
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Розсилка
Порівняно з березнем середня ціна в доларах збільшилася на 0,2%
У квітні на вторинному ринку житла середня вартість виставлених на продаж 1-4-кімнатних квартир відзначена на рівні 1214 дол. США/кв. м, порівняно з березнем середня ціна збільшилася на 0,2%. У національній валюті впродовж місяця середні показники зменшилися на 0,7% до 31999 грн/кв. м (±0,6%).Про це йдеться в аналітичному огляді агентства 100realty.ua.
За його даними, за рік, середня ціна 1 кв. м квартир знизилася в доларах – на 4%, в гривнях – на 6%.
Порівняно з березнем середня ціна пропозиції 20% квартир низького цінового сегменту збільшилася на 0,8%, до 18313 грн/кв. м, а в 20% квартир вищого цінового сегменту зменшилась на 6,5%, до 52726 грн/кв. м.
У доларовому еквіваленті ціни на квартири в «дешевому» сегменті збільшились на 1,8% до 695 дол. США/кв. м, у «дорогому» зменшились – на 5,6%, до 2001 дол./кв. м.
За минулий місяць в національній валюті зафіксовано зростання цін в Дніпровському районі на 0,5% і Дарницькому – на 0,1%. В інших районах зменшення – від 0,1% в Святошинському до 1,7% в Голосіївському та Шевченківському.
У доларовому еквіваленті середня ціна збільшилася в Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Подільському, Святошинському та Солом’янському районах – від 0,1 до 1,5%, в інших районах зменшилася, від 0,1% до 0,8%.
Середні ціни виставлених на продаж квартир на вторинному ринку житлової нерухомості Києва, квітень 2018 р.
|Район
|К-сть кімнат
|К-сть квартир
|Сер. заг пл., кв.м
|Сер. ціна, грн
|Сер. ціна, грн/кв.м
|Зміни в %
|Сер. ціна, $
|Сер. ціна, $/кв.м
|Зміни в%
|Загалом по Києву
|21 677
|70
|2 351 909
|31 999
|-0,7
|89 257
|1 214
|0,2
|1-кімн.
|6 026
|42
|1 320 932
|30 638
|0,6
|50 130
|1 163
|1,6
|2-кімн.
|7 077
|64
|2 151 329
|32 687
|-1,1
|81 644
|1 241
|-0,1
|3-кімн.
|7 066
|88
|2 977 592
|31 909
|-1,6
|113 002
|1 211
|-0,6
|4-кімн.
|1 508
|122
|4 481 284
|34 624
|-1,4
|170 068
|1 314
|-0,4
|Голосіївський
|2 982
|70
|2 283 045
|31 330
|-1,7
|86 643
|1 189
|-0,8
|1-кімн.
|931
|43
|1 265 203
|29 200
|-0,8
|48 015
|1 108
|0,2
|2-кімн.
|974
|66
|2 187 248
|32 477
|-3,1
|83 008
|1 233
|-2,2
|3-кімн.
|925
|92
|3 041 014
|31 812
|-0,9
|115 409
|1 207
|0,0
|4-кімн.
|152
|127
|4 518 537
|34 089
|-6,0
|171 481
|1 294
|-5,1
|Дарницький
|3 429
|69
|1 808 343
|26 217
|0,1
|68 628
|995
|1,0
|1-кімн.
|1 085
|43
|1 188 479
|27 126
|1,1
|45 104
|1 029
|2,0
|2-кімн.
|1 033
|66
|1 772 792
|26 694
|-1,1
|67 279
|1 013
|-0,2
|3-кімн.
|1 110
|89
|2 269 108
|25 160
|-0,2
|86 114
|955
|0,8
|4-кімн.
|201
|111
|2 792 561
|24 695
|1,5
|105 980
|937
|2,4
|Деснянський
|1 216
|63
|1 326 349
|21 355
|-1,2
|50 336
|810
|-0,3
|1-кімн.
|320
|38
|864 945
|22 549
|-0,5
|32 825
|856
|0,5
|2-кімн.
|327
|57
|1 271 924
|22 040
|-2,0
|48 270
|836
|-1,1
|3-кімн.
|472
|77
|1 581 332
|20 472
|-1,3
|60 013
|777
|-0,4
|4-кімн.
|97
|92
|1 791 243
|19 409
|0,9
|67 979
|737
|1,9
|Дніпровський
|2 226
|62
|1 621 527
|25 940
|0,5
|61 538
|984
|1,5
|1-кімн.
|693
|42
|1 146 995
|27 106
|1,9
|43 529
|1 029
|2,9
|2-кімн.
|757
|59
|1 519 490
|25 472
|0,6
|57 666
|967
|1,6
|3-кімн.
|657
|78
|2 054 453
|25 551
|-1,2
|77 968
|970
|-0,2
|4-кімн.
|119
|106
|2 643 880
|24 268
|2,0
|100 337
|921
|3,0
|Оболонський
|1 503
|67
|2 298 877
|31 927
|-1,0
|87 244
|1 212
|-0,1
|1-кімн.
|385
|39
|1 286 236
|31 458
|-0,1
|48 814
|1 194
|0,9
|2-кімн.
|464
|60
|1 954 683
|31 050
|-1,2
|74 182
|1 178
|-0,2
|3-кімн.
|543
|82
|2 839 325
|32 008
|-1,9
|107 754
|1 215
|-0,9
|4-кімн.
|111
|118
|4 606 163
|36 821
|0,2
|174 807
|1 397
|1,2
|Печерський
|2 720
|83
|4 385 396
|51 598
|-0,8
|166 429
|1 958
|0,1
|1-кімн.
|608
|48
|2 415 764
|50 067
|0,0
|91 680
|1 900
|0,9
|2-кімн.
|991
|70
|3 687 184
|51 482
|-0,1
|139 931
|1 954
|0,8
|3-кімн.
|863
|105
|5 692 525
|53 179
|-1,4
|216 035
|2 018
|-0,4
|4-кімн.
|258
|146
|7 336 601
|50 364
|-3,0
|278 429
|1 911
|-2,1
|Подільський
|1 282
|64
|1 903 290
|28 432
|-0,5
|72 231
|1 079
|0,4
|1-кімн.
|398
|39
|1 093 242
|27 504
|0,7
|41 489
|1 044
|1,7
|2-кімн.
|413
|62
|1 798 493
|28 536
|-2,1
|68 254
|1 083
|-1,2
|3-кімн.
|395
|82
|2 383 260
|28 123
|-0,8
|90 446
|1 067
|0,1
|4-кімн.
|76
|116
|4 220 295
|34 343
|2,4
|160 163
|1 303
|3,3
|Святошинський
|1 557
|62
|1 494 588
|24 196
|-0,1
|56 721
|918
|0,8
|1-кімн.
|454
|38
|954 571
|24 846
|1,2
|36 227
|943
|2,1
|2-кімн.
|473
|58
|1 433 834
|24 402
|-0,8
|54 415
|926
|0,2
|3-кімн.
|517
|78
|1 855 796
|23 680
|-0,4
|70 429
|899
|0,6
|4-кімн.
|113
|99
|2 265 914
|23 073
|-0,8
|85 993
|876
|0,2
|Солом'янський
|2 180
|68
|2 000 492
|28 634
|-0,5
|75 920
|1 087
|0,5
|1-кімн.
|653
|42
|1 237 866
|28 910
|1,8
|46 978
|1 097
|2,7
|2-кімн.
|688
|61
|1 816 501
|28 916
|-0,3
|68 937
|1 097
|0,6
|3-кімн.
|704
|88
|2 575 696
|28 015
|-2,2
|97 749
|1 063
|-1,2
|4-кімн.
|135
|121
|3 627 437
|29 085
|-3,3
|137 664
|1 104
|-2,3
|Шевченківський
|2 582
|77
|3 191 122
|39 398
|-1,7
|121 105
|1 495
|-0,8
|1-кімн.
|499
|42
|1 563 300
|36 769
|0,5
|59 328
|1 395
|1,5
|2-кімн.
|957
|65
|2 576 179
|38 646
|-2,3
|97 768
|1 467
|-1,3
|3-кіімн.
|880
|94
|3 912 872
|40 137
|-3,4
|148 496
|1 523
|-2,5
|4-кімн.
|246
|138
|6 303 494
|45 012
|0,1
|239 222
|1 708
|1,1
Як повідомлялося, у березні 2018 року на вторинному ринку житлової нерухомості Києва середня вартість виставлених на продаж 1-4-кімнатних квартир відзначена на рівні 1212 дол./кв. м. Порівняно з лютим середня ціна зменшилася на 1,4%. У національній валюті впродовж місяця середні показники зменшилися на 3,7% до 32240 грн/кв. м (± 0,7%).