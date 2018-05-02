Ціни на вторинне житло у Києві ростуть: в яких районах найбільше подорожчали квартири

Порівняно з березнем середня ціна в доларах збільшилася на 0,2%

У квітні на вторинному ринку житла середня вартість виставлених на продаж 1-4-кімнатних квартир відзначена на рівні 1214 дол. США/кв. м, порівняно з березнем середня ціна збільшилася на 0,2%. У національній валюті впродовж місяця середні показники зменшилися на 0,7% до 31999 грн/кв. м (±0,6%).Про це йдеться в аналітичному огляді агентства



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Порівняно з березнем середня ціна в доларах збільшилася на 0,2%

У квітні на вторинному ринку житла середня вартість виставлених на продаж 1-4-кімнатних квартир відзначена на рівні 1214 дол. США/кв. м, порівняно з березнем середня ціна збільшилася на 0,2%. У національній валюті впродовж місяця середні показники зменшилися на 0,7% до 31999 грн/кв. м (±0,6%).Про це йдеться в аналітичному огляді агентства 100realty.ua.

За його даними, за рік, середня ціна 1 кв. м квартир знизилася в доларах – на 4%, в гривнях – на 6%.

Порівняно з березнем середня ціна пропозиції 20% квартир низького цінового сегменту збільшилася на 0,8%, до 18313 грн/кв. м, а в 20% квартир вищого цінового сегменту зменшилась на 6,5%, до 52726 грн/кв. м.

У доларовому еквіваленті ціни на квартири в «дешевому» сегменті збільшились на 1,8% до 695 дол. США/кв. м, у «дорогому» зменшились – на 5,6%, до 2001 дол./кв. м.

За минулий місяць в національній валюті зафіксовано зростання цін в Дніпровському районі на 0,5% і Дарницькому – на 0,1%. В інших районах зменшення – від 0,1% в Святошинському до 1,7% в Голосіївському та Шевченківському.

У доларовому еквіваленті середня ціна збільшилася в Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Подільському, Святошинському та Солом’янському районах – від 0,1 до 1,5%, в інших районах зменшилася, від 0,1% до 0,8%.

Середні ціни виставлених на продаж квартир на вторинному ринку житлової нерухомості Києва, квітень 2018 р.

Район К-сть кімнат К-сть квартир Сер. заг пл., кв.м Сер. ціна, грн Сер. ціна, грн/кв.м Зміни в % Сер. ціна, $ Сер. ціна, $/кв.м Зміни в% Загалом по Києву 21 677 70 2 351 909 31 999 -0,7 89 257 1 214 0,2 1-кімн. 6 026 42 1 320 932 30 638 0,6 50 130 1 163 1,6 2-кімн. 7 077 64 2 151 329 32 687 -1,1 81 644 1 241 -0,1 3-кімн. 7 066 88 2 977 592 31 909 -1,6 113 002 1 211 -0,6 4-кімн. 1 508 122 4 481 284 34 624 -1,4 170 068 1 314 -0,4 Голосіївський 2 982 70 2 283 045 31 330 -1,7 86 643 1 189 -0,8 1-кімн. 931 43 1 265 203 29 200 -0,8 48 015 1 108 0,2 2-кімн. 974 66 2 187 248 32 477 -3,1 83 008 1 233 -2,2 3-кімн. 925 92 3 041 014 31 812 -0,9 115 409 1 207 0,0 4-кімн. 152 127 4 518 537 34 089 -6,0 171 481 1 294 -5,1 Дарницький 3 429 69 1 808 343 26 217 0,1 68 628 995 1,0 1-кімн. 1 085 43 1 188 479 27 126 1,1 45 104 1 029 2,0 2-кімн. 1 033 66 1 772 792 26 694 -1,1 67 279 1 013 -0,2 3-кімн. 1 110 89 2 269 108 25 160 -0,2 86 114 955 0,8 4-кімн. 201 111 2 792 561 24 695 1,5 105 980 937 2,4 Деснянський 1 216 63 1 326 349 21 355 -1,2 50 336 810 -0,3 1-кімн. 320 38 864 945 22 549 -0,5 32 825 856 0,5 2-кімн. 327 57 1 271 924 22 040 -2,0 48 270 836 -1,1 3-кімн. 472 77 1 581 332 20 472 -1,3 60 013 777 -0,4 4-кімн. 97 92 1 791 243 19 409 0,9 67 979 737 1,9 Дніпровський 2 226 62 1 621 527 25 940 0,5 61 538 984 1,5 1-кімн. 693 42 1 146 995 27 106 1,9 43 529 1 029 2,9 2-кімн. 757 59 1 519 490 25 472 0,6 57 666 967 1,6 3-кімн. 657 78 2 054 453 25 551 -1,2 77 968 970 -0,2 4-кімн. 119 106 2 643 880 24 268 2,0 100 337 921 3,0 Оболонський 1 503 67 2 298 877 31 927 -1,0 87 244 1 212 -0,1 1-кімн. 385 39 1 286 236 31 458 -0,1 48 814 1 194 0,9 2-кімн. 464 60 1 954 683 31 050 -1,2 74 182 1 178 -0,2 3-кімн. 543 82 2 839 325 32 008 -1,9 107 754 1 215 -0,9 4-кімн. 111 118 4 606 163 36 821 0,2 174 807 1 397 1,2 Печерський 2 720 83 4 385 396 51 598 -0,8 166 429 1 958 0,1 1-кімн. 608 48 2 415 764 50 067 0,0 91 680 1 900 0,9 2-кімн. 991 70 3 687 184 51 482 -0,1 139 931 1 954 0,8 3-кімн. 863 105 5 692 525 53 179 -1,4 216 035 2 018 -0,4 4-кімн. 258 146 7 336 601 50 364 -3,0 278 429 1 911 -2,1 Подільський 1 282 64 1 903 290 28 432 -0,5 72 231 1 079 0,4 1-кімн. 398 39 1 093 242 27 504 0,7 41 489 1 044 1,7 2-кімн. 413 62 1 798 493 28 536 -2,1 68 254 1 083 -1,2 3-кімн. 395 82 2 383 260 28 123 -0,8 90 446 1 067 0,1 4-кімн. 76 116 4 220 295 34 343 2,4 160 163 1 303 3,3 Святошинський 1 557 62 1 494 588 24 196 -0,1 56 721 918 0,8 1-кімн. 454 38 954 571 24 846 1,2 36 227 943 2,1 2-кімн. 473 58 1 433 834 24 402 -0,8 54 415 926 0,2 3-кімн. 517 78 1 855 796 23 680 -0,4 70 429 899 0,6 4-кімн. 113 99 2 265 914 23 073 -0,8 85 993 876 0,2 Солом'янський 2 180 68 2 000 492 28 634 -0,5 75 920 1 087 0,5 1-кімн. 653 42 1 237 866 28 910 1,8 46 978 1 097 2,7 2-кімн. 688 61 1 816 501 28 916 -0,3 68 937 1 097 0,6 3-кімн. 704 88 2 575 696 28 015 -2,2 97 749 1 063 -1,2 4-кімн. 135 121 3 627 437 29 085 -3,3 137 664 1 104 -2,3 Шевченківський 2 582 77 3 191 122 39 398 -1,7 121 105 1 495 -0,8 1-кімн. 499 42 1 563 300 36 769 0,5 59 328 1 395 1,5 2-кімн. 957 65 2 576 179 38 646 -2,3 97 768 1 467 -1,3 3-кіімн. 880 94 3 912 872 40 137 -3,4 148 496 1 523 -2,5 4-кімн. 246 138 6 303 494 45 012 0,1 239 222 1 708 1,1

Як повідомлялося, у березні 2018 року на вторинному ринку житлової нерухомості Києва середня вартість виставлених на продаж 1-4-кімнатних квартир відзначена на рівні 1212 дол./кв. м. Порівняно з лютим середня ціна зменшилася на 1,4%. У національній валюті впродовж місяця середні показники зменшилися на 3,7% до 32240 грн/кв. м (± 0,7%).