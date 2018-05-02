Екс-чиновники і науковці закликали владу більше не зводити житло у Києві

Підписанти звернення до президента, прем'єра та мера столиці пропонують зосередити кошти бюджету на благоустрої Києва

Група колишніх міністрів, депутатів, діячів науки і культури підписала відкрите звернення до президента Петра Порошенка, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і мера столиці Віталія Кличка з проханням припинити будівництво нового житла в Києві. Відповідне звернення розміщене в газеті «Голос України» від 28 квітня. «Вважаємо за



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Підписанти звернення до президента, прем'єра та мера столиці пропонують зосередити кошти бюджету на благоустрої Києва

Група колишніх міністрів, депутатів, діячів науки і культури підписала відкрите звернення до президента Петра Порошенка, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і мера столиці Віталія Кличка з проханням припинити будівництво нового житла в Києві.

Відповідне звернення розміщене в газеті «Голос України» від 28 квітня.

«Вважаємо за необхідне ... прийняти рішення про припинення нової житлової забудови Києва, зосередивши кошти бюджету і приватних компаній на благоустрій міста», – йдеться у зверненні.

Підписанти пропонують виділити бюджетні кошти для розрахунку з забудовниками, а побудовані будинки на умовах довгострокових кредитів (на 25-30 років) виділити для киян, які стоять у черзі на житло.

Екс-чиновники також пропонують створити з новобудов обмінний фонд житла, в який відселити мешканців з «хрущівок» і дев'ятиповерхівок під знесення.

Дане звернення підписали колишні прем'єр-міністри Віталій Масол та Вітольд Фокін, екс-спікер Верховної Ради Олександр Мороз, екс-міністри енергетики Іван Плачков і Віталій Скляров, екс-нардеп Лариса Скорик, а також президент Академії Наук Борис Патон, професор медакадемії ім. П. Шупика Анатолій Радзіховський і народна артистка Ніна Матвієнко.

Джерело: Сегодня