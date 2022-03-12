Російська економіка – це танк в українському селі

Санкції знищують росію

Заходить російський танк в українське село. Страшний, потужний, гордо віє триколор над ним. Реально страшно.

Але тут виявляється, що у нього закінчується солярка. Танк зупинився, танкісти сидять в танку. Все норм, довкола просте село, всередині танку безпечно і дозаправка десь є, тішать себе думкою танкісти. Зараз дочекаємося допомоги і поїдемо далі. Але доволі швидко, спочатку лише в глибині душі, танкісти починають розуміти, що до неї не дістатися, і що вона до них теж не дістанеться.

Зрештою, танк глохне. Танк, який заглох, обступають селяни. Танкісти остаточно розуміють, що дозаправки не буде, і кивають п‘ятами. Селяни зривають триколор і йдуть відловлювати танкістів по полям та лісопосадкам.

Якщо уявити, що російська економіка – це танк, то завдяки усім застосованим санкціям вона зараз на тій стадії, коли солярка добігає кінця. І фінал буде такий самий, як у танкістів, які зараз ще вірять, що вони ж в танку.

Ми щодня наближаємо цей фінал.

Сьогодні оголошенням нових санкцій по російській економіці було завдано чергового удару з боку США та інших країн Сімки і Євросоюзу.

У нас ще є декілька потужних креативних ідей щодо нових санкцій – економічних та особистих. І ми не зупинимося поки тих, хто в танку, не почнуть відловлювати по всьому світу за їхню участь у злочині агресії та воєнних злочинах.

Ми переможемо

Джерело: блог Дмитра Кулеби

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