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    Думки вголос

    Російська економіка – це танк в українському селі

    • Дмитро Кулеба

      Голова МЗС

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    Окупанти знаходять лише смерть на нашій землі - Російська економіка – це танк в українському селі
    Окупанти знаходять лише смерть на нашій землі
    з відкритих джерел

    Санкції знищують росію

    Заходить російський танк в українське село. Страшний, потужний, гордо віє триколор над ним. Реально страшно.

    Але тут виявляється, що у нього закінчується солярка. Танк зупинився, танкісти сидять в танку. Все норм, довкола просте село, всередині танку безпечно і дозаправка десь є, тішать себе думкою танкісти. Зараз дочекаємося допомоги і поїдемо далі. Але доволі швидко, спочатку лише в глибині душі, танкісти починають розуміти, що до неї не дістатися, і що вона до них теж не дістанеться.

    Зрештою, танк глохне. Танк, який заглох, обступають селяни. Танкісти остаточно розуміють, що дозаправки не буде, і кивають п‘ятами. Селяни зривають триколор і йдуть відловлювати танкістів по полям та лісопосадкам.

    Якщо уявити, що російська економіка – це танк, то завдяки усім застосованим санкціям вона зараз на тій стадії, коли солярка добігає кінця. І фінал буде такий самий, як у танкістів, які зараз ще вірять, що вони ж в танку.

    Ми щодня наближаємо цей фінал.

    Сьогодні оголошенням нових санкцій по російській економіці було завдано чергового удару з боку США та інших країн Сімки і Євросоюзу.

    У нас ще є декілька потужних креативних ідей щодо нових санкцій – економічних та особистих. І ми не зупинимося поки тих, хто в танку, не почнуть відловлювати по всьому світу за їхню участь у злочині агресії та воєнних злочинах.

    Ми переможемо

    Джерело: блог Дмитра Кулеби

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: окупанти економіка санкції війна село #stoprussia
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    Російська економіка – це танк в українському селі