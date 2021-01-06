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    У світі

    Байден про штурм Капітолію: Це заколот, а не протест

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    Новообраний президент США Джо Байден відреагував на штурм Капітолію - Байден про штурм Капітолію: Це заколот, а не протест
    Новообраний президент США Джо Байден відреагував на штурм Капітолію
    Скріншот з відео

    «Те, що відбувається в Капітолії – заколот, а не протест!», – зазначив Байден

    Новообраний президент США Джо Байден назвав штурм Капітолію у Вашингтоні «заколотом».

    Про це повідомляє CNN.

    «Те, що відбувається в Капітолії – заколот, а не протест!», – зазначив Байден.

    За його словами, Трамп повинен негайно виступити по телебаченню і зажадати припинити облогу Конгресу.

    Зазначимо, Дональд Трамп вже закликав прихильників до порядку і просить їх не атакувати поліцейських.

    «Я прошу всіх в Капітолії США зберігати мир. Ніякого насильства», – написав він у Twitter.

    Як відомо, під час штурму Капітолію силовики підстрелили кількох прихильників Трампа (відео)

    Як відомо, ввечері 6 січня учасники мітингу на підтримку чинного президента США Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де у Конгрес має оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

    У Вашингтоні через протести і заворушення прихильників чинного президента США Дональда Трампа запровадили комендантську годину.

    Зазначимо, у середу ввечері Конгрес США призупинив засідання, на якому мають затвердити результати виборів президента: обидві палати розійшлися на дебати.

    Конгрес отримав письмове заперечення проти затвердження перемоги демократа Джо Байдена виборників в Аризоні.

    Також нагадаємо, що 6 січня у США невідомі погрожували скерувати літак у будівлю Капітолію, де засідатиме Конгрес.

    Цього тижня Дональд Трамп заявив, що влаштує «пекельну битву» за посаду президента, якщо демократи «захоплять» Сенат та Білий дім.

    Теги: США Джозеф Байден акція Дональд Трамп протест президент
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