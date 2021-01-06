Байден про штурм Капітолію: Це заколот, а не протест
«Те, що відбувається в Капітолії – заколот, а не протест!», – зазначив Байден
Новообраний президент США Джо Байден назвав штурм Капітолію у Вашингтоні «заколотом».
Про це повідомляє CNN.
«Те, що відбувається в Капітолії – заколот, а не протест!», – зазначив Байден.
За його словами, Трамп повинен негайно виступити по телебаченню і зажадати припинити облогу Конгресу.
Зазначимо, Дональд Трамп вже закликав прихильників до порядку і просить їх не атакувати поліцейських.
«Я прошу всіх в Капітолії США зберігати мир. Ніякого насильства», – написав він у Twitter.
Як відомо, під час штурму Капітолію силовики підстрелили кількох прихильників Трампа (відео).
Як відомо, ввечері 6 січня учасники мітингу на підтримку чинного президента США Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де у Конгрес має оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.
У Вашингтоні через протести і заворушення прихильників чинного президента США Дональда Трампа запровадили комендантську годину.
Зазначимо, у середу ввечері Конгрес США призупинив засідання, на якому мають затвердити результати виборів президента: обидві палати розійшлися на дебати.
Конгрес отримав письмове заперечення проти затвердження перемоги демократа Джо Байдена виборників в Аризоні.
Також нагадаємо, що 6 січня у США невідомі погрожували скерувати літак у будівлю Капітолію, де засідатиме Конгрес.
Цього тижня Дональд Трамп заявив, що влаштує «пекельну битву» за посаду президента, якщо демократи «захоплять» Сенат та Білий дім.