Байден переміг: Конгрес США затвердив результати виборів

Після дня насильства в Капітолії оголошено результати голосування

Після багатогодинних дебатів на спільній сесії Конгресу, яка відбулася 7 січня 2021 року, віце-президент Майк Пенс офіційно оголосив Джо Байдена та Камалу Гарріс переможцями виборів-2020. У підсумку Байден та Гарріс отримали 306 голосів виборників проти 232 у Трампа і Пенса.

Як повідомляє CNN, тепер команда Байдена зможе отримати доступ до урядової звітності, грошей на фінансування переходу влади, і надіслати своїх представників для роботи з урядовими установами.

Урочиста церемонія присяги та вступу Джо Байдена на посаду нового президента США відбудеться 20 січня. Однак через пандемію коронавірусу її масштаби будуть значно скромнішими, ніж церемонії попередніх глав Білого дому.

Байдена мали офіційно оголосити президентом ще 6 січня, проте засідання Конгресу терміново перервали через те, що прихильники Трампа штурмували Капітолій. Як згодом стало відомо, при штурмі загинуло четверо учасників протестів.

Зазначимо, близько опівночі за київським часом керівництво американського Конгресу евакуювали з Капітолію на військову базу. Тоді ж зал Сенату очистили від прихильників президента Дональда Трампа. Згодом силовики зачистили будівлю Капітолію.

Як відомо, під час штурму Капітолію силовики підстрелили кількох прихильників Трампа (відео). Згодом стало відомо, що жінка, яку поранили в шию в будівлі Конгресі США, померла.

Новообраний президент США Джо Байден назвав штурм Капітолію у Вашингтоні «заколотом», а не протестом.

Глава МЗС України заявив, що відновлення демократичних процедур в США важливе не лише для Штатів, а й для усього світу, зокрема для України.

Увечорі 6 січня учасники мітингу на підтримку чинного президента США Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де у Конгрес має оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

У Вашингтоні через протести і заворушення прихильників чинного президента США Дональда Трампа запровадили комендантську годину.

Цього тижня Дональд Трамп заявив, що влаштує «пекельну битву» за посаду президента, якщо демократи «захоплять» Сенат та Білий дім.