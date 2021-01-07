Капітолій штурмували російськомовні (відео)

Під час штурму Конгресу було чутно команди російською мовою

На відео штурму чутно накази російською мовою

Відео учорашнього штурму штурму Конгресу США, опублікованена YouTube-каналі BG On The Scene, містить зображення того, як учасники протестів вибивають двері і вікна, щоб увійти в будівлю.

Глядачі звернули увагу на те, що коли один з чоловіків починає вибивати вікно за допомогою поліцейського щита, виразно чути крик російською мовою: «Сміливіше, сміливіше!»

Аісля цього учасники акції через вибите вікно починають заходити до будівлі Капітолію.

Як повідомлялося раніше, 6 січня прихильники президента США Дональда Трампа взяли штурмом будівлю Конгресу США, де повинні були оголосити переможцем виборів Джо Байдена.

Попри це, сьогодні Конгрес зміг зібратися для того, щоб затвердити результати виборів.

Глава Росії Володимир Путін став одним з останніх світових лідерів, хто привітав новообраного президента США з перемогою.