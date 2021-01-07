Майку Пенсу пропонують відсторонити Дональда Трампа

Демократи прохають визнати чинного президента США недієздатним

Представники Демократичної партії США закликали віце-президента Майкла Пенса задіяти конституційні норми, що дозволяють усунути президента Дональда Трампа від влади. Про це у Twitter повідомив член Палати представників Девід Сісіліні.

Повідомляється, що демократи з юридичного комітету Палати представників направили Пенсу листа з вимогою задіяти 25-ту поправку до конституції США. Відповідно до цієї поправки, віце-президент має зайняти посаду голови держави у разі відсторонення або недієздатності чинного президента. Раніше дана поправка жодного разу не застосовувалась.

«Заради нашої демократії ми настійно закликаємо вас задіяти 25-ю поправку і почати процес відсторонення президента Трампа від посади», – йдеться в листі.

У документі також говориться, що Трамп підбурював своїх прихильників до заворушень.

Сьогодні стало відомо, що кількість жертв загиблих при штурмі Конгресу США зросла до чотирьох.

За словами мера Вашингтону, дію надзвичайного стану в місті буде продовжено до 21 січня.

Зазначимо, близько опівночі за київським часом керівництво американського Конгресу евакуювали з Капітолію на військову базу. Тоді ж зал Сенату очистили від прихильників президента Дональда Трампа. Згодом силовики зачистили будівлю Капітолію.

Як відомо, під час штурму Капітолію силовики підстрелили кількох прихильників Трампа (відео). Згодом стало відомо, що жінка, яку поранили в шию в будівлі Конгресі США, померла.

Новообраний президент США Джо Байден назвав штурм Капітолію у Вашингтоні «заколотом», а не протестом.

Глава МЗС України заявив, що відновлення демократичних процедур в США важливе не лише для Штатів, а й для усього світу, зокрема для України.

Увечорі 6 січня учасники мітингу на підтримку чинного президента США Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де у Конгрес має оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

У Вашингтоні через протести і заворушення прихильників чинного президента США Дональда Трампа запровадили комендантську годину.

Цього тижня Дональд Трамп заявив, що влаштує «пекельну битву» за посаду президента, якщо демократи «захоплять» Сенат та Білий дім.