Моторошна безнадія. Як бангладешські діти серед вогню та сміття заробляють собі на життя



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Знедолені бангладешські діти хоробро пробираються через купи сміття, яка палають, щоб знайти предмети для продажу

На цих фотографіях показано, як бідні підлітки, деяким з них було всього 12 років, підіймаються на 200-футові гори сміття на 40-гектарному сміттєвому полігоні в Читтагонзі.

Вони шукають в смітті предмети, які можна буде продати на ринку. Зокрема, діти шукають пластикові пляшки, металеві предмети, поліетиленові пакети, іграшки, папір і викинуте медичне обладнання, щоб заробити собі на життя.

За день, дослідивши тисячі тонн твердих відходів, діти можуть заробити від 3 до 7 доларів.

Ці знімки зробив фотограф Азім Хан Ронні (Azim Khan Ronnie), коли помітив цих нещасних дітей.