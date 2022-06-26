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    Події в Україні

    Обстріл «Ураганами» Дніпропетровщини: збільшилась кількість постраждалих

    Обстріл «Ураганами» Дніпропетровщини: збільшилась кількість постраждалих
    фото з відкритих джерел

    Внаслідок обстрілів у Зеленодольську сталася пожежа на території одного з дачних кооперативів

    Кількість постраждалих внаслідок обстрілів Зеленодольської громади у Дніпропетровській області збільшилася до трьох. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

    «Цілий день ворог гатив по Зеленодольській громаді, що у Криворізькому районі. Зі ствольної артилерії та «Ураганів» окупанти накривали і саме місто, і його прикордонні території», - повідомив він.

    Лукашук зазначив, що вдвоє людей звернулися до лікарів з осколковими ураженнями. Надвечір до медиків звернувся ще один постраждалий, наразі життю чоловіка нічого не загрожує.

    Також він зазначив, що мама з донькою не могли вибратися з квартиру, у якій було деформовано вхідні двері через обстріл. Рятувальники їм допомогли.

    Окрім цього, внаслідок обстрілів у Зеленодольську сталася пожежа на території одного з дачних кооперативів. Також було пошкоджено декілька багатоповерхівок, будівлю ДЮСШ, пошти та будинку культури. В парковій зоні міста виявили воронки та уламки від «Градів».

    Нагадаємо, сьогодні росіяни вдарили з «Градів» по Дніпропетровщині. Також сьогодні рашисти вдарили двома ракетами по Черкаській області. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення.

    Додамо, що про вибухи в Черкасах стало відомо близько 12 години.

    Як повідомлялося, рашисти також обстріляли Київ. В житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. З-під завалів вдалося врятувати семирічну дівчинку та її маму.

    Читайте також: Рашисти намагаються блокувати Лисичанськ з півдня, – Генштаб
    Теги: росія окупанти війна Генштаб обстріл Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Обстріл «Ураганами» Дніпропетровщини: збільшилась кількість постраждалих