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    Замість валентинок: в окупованому Луганську роздавали «сталінтинки» (фото)

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    <p>На листівках&nbsp;було написано: 14&nbsp;лютого 1943 року війська південно-західного фронту звільнили Ворошиловград&nbsp;(Луганськ)&nbsp;від фашистських загарбників</p> - Замість валентинок: в окупованому Луганську роздавали «сталінтинки» (фото)

    На листівках було написано: 14 лютого 1943 року війська південно-західного фронту звільнили Ворошиловград (Луганськ) від фашистських загарбників

    Фото: Telegram-канал Мій Луганськ

    У День Святого Валентина луганчанам роздавали «сталінтинки» із зображенням Йосипа Сталіна

    На День святого Валентина, 14 лютого, в окупованому Луганську замість валентинок роздавали «сталінтинки» із зображенням Йосипа Сталіна

    Про це пише Telegram-канал Мій Луганськ.

    В окупованому Луганську в День Святого Валентина замість валентинок жителям роздавали «сталінтинки» із зображенням Йосипа Сталіна, зазначає паблік.

    Так, на листівках було написано: «14 лютого 1943 року війська південно-західного фронту звільнили Ворошиловград (Луганськ) від фашистських загарбників», – йдеться на листівках.

    На «сталінтінках» також закликали «пам'ятати наші радянські та православні свята».

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    Замість валентинок: в окупованому Луганську роздавали «сталінтинки» (фото)
    Замість валентинок: в окупованому Луганську роздавали «сталінтинки» (фото)
    Замість валентинок: в окупованому Луганську роздавали «сталінтинки» (фото)

    Як повідомляє YouTube-канал «Луганск события» листівки роздавало молодіжне крило так званого Союзу Комуністів Луганщини.

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    Теги: свята Луганськ
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