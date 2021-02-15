Замість валентинок: в окупованому Луганську роздавали «сталінтинки» (фото)
На листівках було написано: 14 лютого 1943 року війська південно-західного фронту звільнили Ворошиловград (Луганськ) від фашистських загарбників
У День Святого Валентина луганчанам роздавали «сталінтинки» із зображенням Йосипа Сталіна
На День святого Валентина, 14 лютого, в окупованому Луганську замість валентинок роздавали «сталінтинки» із зображенням Йосипа Сталіна
Про це пише Telegram-канал Мій Луганськ.
В окупованому Луганську в День Святого Валентина замість валентинок жителям роздавали «сталінтинки» із зображенням Йосипа Сталіна, зазначає паблік.
Так, на листівках було написано: «14 лютого 1943 року війська південно-західного фронту звільнили Ворошиловград (Луганськ) від фашистських загарбників», – йдеться на листівках.
На «сталінтінках» також закликали «пам'ятати наші радянські та православні свята».
Як повідомляє YouTube-канал «Луганск события» листівки роздавало молодіжне крило так званого Союзу Комуністів Луганщини.
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